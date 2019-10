Olcsóbb lett a lakásbérlés Sopronban

Míg a Levegő Munkacsoport a környezet védelme érdekében ötezermilliárdot lát átcsoportosíthatónak az állami költségvetésben, az Orbán-kormány büszkén vállalja, hogy elsőként támadta meg az autók légszennyezés-csökkentését előíró bírósági döntést.

Teljes mértékben elbeszélnek egymás mellett a környezetvédők és a magyar kormány. A Levegő Munkacsoport szerint a kabinet évente 2500 milliárd forintot költ környezetszennyező, egészségkárosító beruházásokra. A választók jobban járnának, ha ezt a pénzt leginkább a lakások energiafogyasztásának csökkentésére csoportosítanák át. A magyar kormány – miközben önmagára a környezetvédelem elkötelezett híveként tekint – büszkén és kezdeményezőleg áll ki a légszennyező autóipar érdekei mellett. A két ellentétes érdeket elektromos buszok vásárlásának támogatásával vélik egy lapra hozni. A 2020. évi állami költségvetés haladéktalan módosítását sürgette közleményében a Levegő Munkacsoport. Javaslatuk szerint az állam szüntesse meg a súlyosan környezetszennyező, egészségkárosító, illetve a társadalomra egyéb módon káros tevékenységek támogatását és emelje meg ezek adóit. Ilyen az autópályaépítés, a zöldterület-pusztító építkezések, a túlhajtott mezőgazdaság és a bányászat, illetve a mindent átható korrupció. Az így keletkező többletforrásokat pedig az éghajlat, a környezet védelmét szolgáló tevékenységek támogatására, valamint a rászorulók segítésére kell fordítani – szögezik le. Ily módon már jövőre 2500 milliárd forintot lehetne a szennyező tevékenységektől elvonni és jó célokra fordítani, összesen tehát 5 ezermilliárddal hozzájárulva a környezet, az éghajlat védelméhez. Évek óta konkrét javaslatok sorát dolgozza ki a Levegő Munkacsoport az állami költségvetés és adórendszer környezetbarát átalakítására – fogalmaz közleményükben Lukács András elnök. Ezek megvalósítása nem megszorítás, mert a lakosság életminőségének és az ország versenyképességének a javulását eredményezné – tette hozzá. A káros támogatások megszüntetése révén felszabaduló forrásokból leginkább az épületeket kellene felújítani – teszi hozzá Lontay Zoltán, a civil szervezet szakértői testületének tagja, a Magyar Energiahatékonysági Társaság volt elnöke. Ellenkező esetben nyaranta a hőség, telente pedig a fagy miatt várható egyre több haláleset. Az országgyűlés által elfogadott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia is megállapítja, hogy a jelenlegi energiarendszerek súlyosan sérülhetnek a klímaválság miatt. Az épületkorszerűsítés megtakarítást, vagyis tartós rezsicsökkenést is hoz – hangsúlyozta. Olyan nemzetközi intézmények, mint az ENSZ, az OECD vagy az Európai Bizottság, számtalan alkalommal sürgették az állami költségvetések környezetbarát átalakítását – hívta fel a figyelmet Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi projektfelelőse. Civilek ennek érdekében uniós szintű aláírásgyűjtést kezdtek. Követelésük szerint az EU az éghajlatvédelmi célok elérését biztosító adót vessen ki aszén-dioxid-kibocsátására. E bevételt az energiahatékonyság javítására, a megújulókra és az alacsonyabb jövedelműek támogatására fordítsák. Miközben az Orbán-kormány egyelőre nem reagált a felvetésekre, az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a téma kapcsán merőben eltérő szemléletű közleményt jelentetett meg. Eszerint György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a brüsszeli versenyképességi tanács ülésén azt hangsúlyozta, hogy az ipari versenyképesség kockáztatása nélkül is javítható a levegő minősége. A fenntarthatóság „helyes értelmezése” egyforma súllyal veszi figyelembe a környezeti, gazdasági és társadalmi szempontokat - fogalmazott. Magyarországnak céljai és eszközei is vannak arra, hogy kezelje a „környezeti kihívásokat”. Így 2022-től a 25 ezernél nagyobb városok csak elektromos buszokat vásárolhatnak – hangsúlyozta. A gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó rendeletmódosítás kapcsán – mint fogalmazott, az autógyártók, a hatóságok és a fogyasztók érdekében - a kiszámítható jogi környezet fontosságát nyomatékosította. Előzményként megemlítik, hogy elsőként Magyarország – majd utána a németek és az Európai Bizottság is – fellebbezett az európai autóipart a kibocsátási határértékek szigorításával fenyegető, Brüsszel, Madrid és Párizs által kezdeményezett európai bírósági döntés ellen. György László súlyosan felelőtlennek nevezi a három város „politikailag népszerű” intézkedését. Magyarországnak is fontos a városok levegőminősége, de szerinte ez úgy is biztosítható, hogy az nem veszélyezteti az autóipart és az ott dolgozó családok megélhetését. Szerinte a hazai Zöld Busz Program például a legkisebb mértékben sem kockáztatja az ipar versenyképességét. Fontosnak nevezte a környezetkímélő járművekben a hazai hozzáadott érték növelését.

Megengedő szigorítás Csak az olyan motorfajtákra vonatkoznak az új, szigorúbb légszennyezési határok, amiket az EU még nem hagyott jóvá – hívta fel lapunk figyelmét Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési szakértője. A hagyományos közútin kívüli járművek, így hajók, lassú járművek és segédmotoros kerékpárok kibocsátásának szigorítását célzó uniós szabály hazai átültetése két hete jelent meg. Tehát még vásárolni is lehet régi fajta motort, feltéve, ha annak van hatályos típusengedélye. Sőt a 2016-os uniós szabály a korábban elindított jóváhagyási eljárások befejezésére is biztosított lehetőséget.