Átlagosan 42 százalékkal haladja meg a fővárosi minigarzonok drágulása a többi társasházi lakásét.
A kelet-magyarországi ingatlanszektorban az első negyedévben fennmaradt az év elején kezdődött érdeklődés. A drágulást a schengeni bővítés nyomán román érdeklődők is fűtik, hiszen a kolozsvári négyzetméterárak akár egytizedéért is lehet lakást venni.
Továbbra is kiábrándító képet fest a hazai új lakásépítési szektor. A kereslet közben egyre erősödik, ami újabb áremelkedéseket vetít előre.
Az éves drágulás üteme jövőre meghaladhatja a 10-15 százalékot az ingatlan.com számításai szerint.
A diákok a ponthatárok kihirdetése után nem rohanták le a piacot, alaposabban tájékozódnak. Körkép.
Már nem tapossák egymás sarkát a vásárlók a Balatonnál, az ingatlanok drasztikus drágulása is megállni látszik. Olcsón azonban továbbra sem lehet hétvégi házhoz jutni.
A rezsisokk és a növekvő hitelkamatok miatt egyre kelendőbbek a kisebb területű lakások, emiatt ezek gyorsabban is drágulnak. A nagyobb ingatlanokat egyre nehezebb eladni.
A nyár eleje óta csaknem duplájára emelkedett az alapkamat, ez hamarosan a hitelek költségeiben is megjelenhet. Kérdés, lesz-e rá fizetőképes kereslet.
Az ingatlanvásárlási elképzelésekre is hatással lesznek a magasabb áram- és gázdíjak.
Tovább nőtt az eladásra kínált lakások és házak száma, holott júniusban kevesebb hirdetést adtak fel. Ez azt jelenti, hogy egyre nő az értékesítési idő, vagyis a jelenlegi árakon egyre nehezebb túladni egy-egy lakáson vagy házon.
Az Otthon Centrum júniusi felmérése szerint 354 beruházás keretében 28 ezer lakás építése van folyamatban jelenleg Budapesten, ami 12,5 százalékos visszaesés tavalyhoz képest.
A szakma a támogatások folytatását szorgalmazza.
Nem pörög az idén annyira a nyaralópiac, mint a járvánnyal és korlátozásokkal terhelt években: a kínálat nagyobb, a kereslet kisebb lett a Balatonnál is. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy belátható időn belül olcsóbbak lesznek az üdülőövezeti ingatlanok.
Jócskán megugrott a kereslet a kiadó lakások iránt tavasszal: márciusban országszerte annyian érdeklődtek a bérelhető lakóingatlanok után, mint korábban soha – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.
Újabb csúcsot döntöttek a lakásbérleti díjak: az idén februárban átlagosan már 49,2 százalékkal drágábban lehetett egy lakást vagy házat kibérelni, mint 2015-ben, erre pedig a vonatkozó KSH-ingatlan.com lakbérindex számítása óta nem volt példa.
A kínálati árak és a keresleti lélektani határ összevetése alapján még odébb van, amikor az ingatlanárak elérik azt a szintet, amit már nem hajlandók megfizetni a vevők.
Az albérletárak a drágulás ellenére még elmaradnak a koronavírus-járvány előtti csúcsoktól.
Az újépítésű lakások iránti kereslet továbbra is erős, tavalyhoz képest 80 százalékkal, 2019 képest pedig 45 százalékkal többen keresgéltek az idei év első nyolc hónapjában a kínálatban szereplő új lakások között.
Több és olcsóbb kiadó lakás közül lehet most válogatni a koronavírus miatt, mint tavaly, de a bérlés még így is jóval többe kerül, mint öt éve.
A fővárosban 15-20 százalékkal lenyomta az (al)bérleti díjakat a rövid távú lakáskiadások lenullázódása. Vidéken nem ennyire drámai a helyzet.
A kiadó lakások bérleti díja Budapesten, Debrecenben és Miskolcon emelkedett az elmúlt egy évben, Sopronban és Szolnokon csökkent.
A napokban hirdették ki a felsőoktatásba kerüléshez szükséges ponthatárokat. Ez sok diáknak nem csak megkönnyebbülést okozott, hiszen a kollégiumi férőhely szűkössége miatt, sokuknak gondoskodniuk kell az egyetemi évek alatti lakhatásukról is. Megkezdődött tehát a roham az albérletekért. Ilyenkor minden évben élénkül a fővárosi és az egyetemi városok bérlakáspiaca.