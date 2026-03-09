Drága marad a nyaraló, megduplázódtak az ingatlanárak a Balaton-parti településeken

Nem pörög az idén annyira a nyaralópiac, mint a járvánnyal és korlátozásokkal terhelt években: a kínálat nagyobb, a kereslet kisebb lett a Balatonnál is. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy belátható időn belül olcsóbbak lesznek az üdülőövezeti ingatlanok.