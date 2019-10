Jövő áprilisban tűnik el a UPC brand a magyar piacról

A kiadó lakások bérleti díja Budapesten, Debrecenben és Miskolcon emelkedett az elmúlt egy évben, Sopronban és Szolnokon csökkent.

Tavaly óta 7 százalékkal emelkedett a kiadó lakások bérleti díja Budapesten, az összeg októberben már 160 ezer forintra rúg – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A fővárosi kiadó lakások iránti, jelentős érdeklődést mutató kereslet viszont stagnált az utóbbi évben, ellentétben az eladó lakások piacával. „A fővárosi eladó lakások iránti kereslet megcsappant idén június óta, főként a befektetési célú vásárlások visszaesése miatt. Emiatt az eladó lakások is visszafogottabban drágultak. A kiadó lakások piacán viszont a kereslet folyamatosan újratermeli magát, mert továbbra is sokan költöznek a fővárosba jobb munkalehetőségek és magasabb fizetések érdekében” – magyarázza Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A munkaerőpiaci szempontból kedvező helyzetben lévő többi vidéki városban is keresettek a kiadó lakások, így ezeken a helyeken szintén nőttek a bérleti díjak, de jóval lassabb ütemben, mint a korábbi években, amikor két számjegyű volt a drágulás – közölte az ingatlan.com szakértője. Debrecenben 10 százalékkal nőtt a kereslet a kiadó lakások iránt, amelyek átlagos bérleti díja 100 ezer forint volt. Ez éves szinten 5 százalékos drágulás. Szegeden szintén ennyiért lehet lakást bérelni, de ez szintén 5 százalékos áremelkedést jelent, a kereslet viszont stagnált. Pécsett 6 százalékkal 95 ezer forintra nőtt az átlagos bérleti díj. Itt a kereslet közel 20 százalékkal erősödött. Miskolcon most átlagosan 80 ezer forintért lehet lakást bérelni, ami 14 százalékos emelkedést jelent. A drágulás a 19 százalékkal emelkedő erős keresletnek köszönhető. Két városban viszont csökkentek az átlagos bérleti díjak tavaly októberhez képest: Sopronban 110 ezer, Szolnokon pedig 90 ezer forintos lakbért kérnek el havonta a tulajdonosok, ami éves szinten 8 és 10 százalékos csökkenésnek felel meg.