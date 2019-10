Hallucinációi miatt ollóval támadt szomszédjára egy férfi Veszprém megyében

A vádlott hangokat hallott és képeket látott, amelyek cselekvésre utasították.

Emberölés bűntettének kísérlete, valamint magánlaksértés és zaklatás miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség azzal a 34 éves férfival szemben, aki 2019 márciusában, késő éjjel ollóval támadt szomszédjára az egyik Zirc-környéki faluban.a vádirat szerint az otthonában számítógépes munkát végző férfi napi rendszerességgel, esetenként nyugtatóval együtt fogyasztott alkoholt. Mindez oda vezetett, hogy volt, hogy munkája közben hallucinált, hangokat hallott, képeket látott, amelyek kódoltan cselekvésre utasították. Még márciusban, a kora délutáni órákban szomszédja láncra kötött kutyájának hangos vonyítása miatt átkiabált a férfinak, hogy engedje el az állatot, mert ha nem, akkor pórul jár és megöli. A félelmet keltő fenyegetés hatására a sértett utóbb zaklatás vétsége miatt kérte a vádlott felelősségre vonását. A férfi aznap ismét hallucinált, ezért késő délután orvoshoz ment, ahol gyógyszert írtak fel neki. Az esti órákban ért haza, majd éjfél körül ismételten hangokat hallott. Ennek hatására egy 20,5 cm hosszú ollót vett magához, és az utcájukban házról házra járva figyelte, hogy honnan jönnek az általa hallani vélt hangok. Végül a szomszéd háznál állt meg, ahol a korábban megfenyegetett férfi udvari lakrészéhez ment, majd a kopogására ajtót nyitó szomszédjára támadt, akit a szobában lévő ágyra lökve meg akart szúrni. A sértettet kirángatta a teraszra, aki az utcára menekült, de a vádlott utolérte, és az árokba lökte, majd ismét próbálta megszúrni. A férfi a támadásokat nagyrészt ki tudta védeni, azonban a karján és kezein így is megsérült, illetve a vádlott egyik szúró mozdulata is eltalálta, melyek következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadás ugyanakkor a férfi kitartó védekezése nélkül a halálához is vezethetett volna. A vádlottnál a gyógyszerek és alkohol fogyasztása miatt fellépő pszichiátriai tünetek, hanghallások nem jelentenek a beszámítási képességét korlátozó vagy kizáró tényezőt. Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés kiszabására tett indítványt az ügyben eljáró Veszprémi Törvényszéknek.