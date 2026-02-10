A lövéseket az a húsz gyerek is hallotta, akik a közös folyosóról nyíló óvodában tartózkodtak. Orbán Sándor polgármestert a fején és a mellkasán érte lövés, mentőhelikopterrel vitték kórházba.
Üzemzavart okozott a rendkívüli hideg.
Az egykori belügyi államtitkár néhány hete még nyuszimotorokat osztogatott az óvodásoknak a Veszprém megyei 2-es számú országgyűlési választókerületben, ahol 2014 óta volt képviselő. Most hirtelen még a fideszes párttisztségéről is lemondott.
A probléma okának felderítése érdekében azonnali, mindenre kiterjedő vízmintázási programot hajtanak végre.
A Veszprém megyei falu a rendezvény támogatójaként hivatkozik Gulyás Gergely minisztériumára.
Az egyik Veszprém megyei magtárban győzködte a környékbeli gazdákat.
Az emberöléssel gyanúsított 28 éves nő még decemberben otthonában hozta világra a babát.
Brunner Imre az önkormányzat által megállapított hárommillió forintos kikiáltási árért csapott le az ingatlanra.
Az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy júliustól az önkormányzattól a megyei kórházhoz kerülnek.
Az ügyészség gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat.
A kivitelező cég valószínűleg azt reméli, eljut ez olyan készültségi fokig, amikor már kérhet a fennmaradási engedélyt.
Az úton a forgalom ismét zavartalanul halad.
Adorjánházán polgármestert, míg Demjénben a képviselő-testület feloszlása miatt a településvezetőn kívül képviselőket is választanak.
A rendőrség azt sem vizsgálta külön, nincs-e feltűnő értékaránytalanság abban, hogy hárommillió forintra értékelnek egy Veszprém megyei, Pápa melletti faluban levő házat.
Előtte senki nem licitált a házra, ha a polgármester nem teszi meg az utolsó pillanatban, úgy a bajban lévő család fél év haladékot kaphatott volna.
Az eljárás teljesen törvényes, etikailag azonban erősen megkérdőjelezhető.
A belügyminisztérium szűkszavú közleményében nem szerepelt indoklás.
Hát, ha ezt adták ki, ezt kell csinálni – mondja az egyik közmunkás a felvételen.
Több városból is érkeztek tűzoltók, katasztrófavédők a tőzeges, lápos területre a tűz megfékezésére.
A megyeszékhely és Tapolca környéke összefogással behúzható, a balatonfüredi és pápai körzetben csak a csoda segítene – nagyjából ez a képlet az ellenzék számára Veszprém megyében. A körzeteket bemutató sorozatunk újabb része.
A Veszprém megyei Dudaron és Újpalotán csaptak fel a lángok.
A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálatot indít.
A 25 éves férfit állampolgári bejelentést követően fogták el.
A megyeszékhely közelében ónos esővel kell számolni.
A rendőrök a lakosság segítségét kérik Gombás Istvánné megtalálása érdekében.
Az elütött 64 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a gázolót a rendőrök keresik.
54 dolgozó koronavírustesztjének eredménye lett pozitív.
Az autó 47 éves sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A járművet vezető férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.