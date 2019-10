„Nem tűrünk tovább” – Karácsonyék átadták petíciójukat a TV2 székházában, tüntetést szerveztek az épülethez

Követelik, hogy olvassák be a petíciót a Tényekben.

Az elmúlt három évtized legmocskosabb kampánya zajlik ma Magyarországon – mondta Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szerda délutáni, a TV2 székházánál tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az, hogy milyen jelentősége van ennek a választásnak, nem mentesít senkit az alól, hogy betartsa a legelemibb politikai, becsületbeli szabályokat a kampánya során. De ehhez képest azt látni, hogy „újabb és újabb határokat lép át a fideszes hatalom és az őt kiszolgáló lakájmédia” – fogalmazott. „Nem tűrünk tovább” – mondta, kiemelve, közösen üzenik meg mindenkinek: nem hagyják, hogy bármelyik társukat igaztalan vádakkal bemocskolják, és kiállnak azok mellett, akiket kipécéz a hatalom, függetlenül attól, melyik párt jelöltje. Karácsony hangsúlyozta, a TV2 tények című műsorában László Imrét, az ellenzék újbudai polgármesterjelöltjét bizonyíték, vagy komolyan vehető tanúvallomás nélkül rágalmazták meg, és nem adtak neki lehetőséget arra, hogy elmondja a saját álláspontját. (Az ügy előzménye, hogy a TV2 és az Origo azt írta: László Imre többször is szexuálisan zaklatta az egyik női beosztottját, egy orvosnőt 2012 környékén.)



V. Naszályi Márta I. kerületi polgármesterjelölt arról beszélt: meg kell mutatniuk, hogy kiállnak egymás mellett. Nem hagyhatjuk, hogy egyesével levadásszanak minket – fogalmazott, hozzátéve: ha hagyják, hogy ezt megtegyék velük, azt mutatják az állampolgároknak, engedik, hogy ezt velük is megtegyék. László Imre arról beszélt: a TV2 Tények című műsora hazudik, ő pedig minden létező jogi eszközzel élni fog az ügyben. Kiemelte: megdöbbentőnek és végtelenül szomorúnak tartja, hogy a Fidesz „ennyire alantas eszközökhöz folyamodik”. „Ami sok az sok, és most túlmentek minden határon” – jelentette ki, és Hoffmann Tamásnak, valamint a Fidesznek azt üzente: „ha harc, akkor legyen harc”, ám míg ők lejáratással harcolnak, ő tisztességgel fog győzni. Ezt követően Karácsony Gergely és László Imre – némi várakozás után – be tudott menni az épületbe, hogy átadja petícióját, melynek beolvasását követelik a Tényekben. László Imre később közölte: a petíciót „udvariasan átvették” tőlük, és azt mondták, odaadják az illetékeseknek. „Itt leszünk és nézni fogjuk a híradót, hogy mi történik a petíciónkkal” – fűzte hozzá Karácsony.