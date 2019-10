CEU-rektor: Ragaszkodunk az erős budapesti jelenléthez

Már összesen 32 lakás esetében indítottak eljárást a bontásra ítélt épületekben. A lakóknak kínált kártalanítás összege jellemzően csak 4-6 millió forint.

Újabb 28 magántulajdonú lakást sajátítana ki a kőbányai önkormányzat a Hős utca 15. szám alatti, bontásra ítélt társasházakban – tudtuk meg a helyieket segítő Kontúr Közhasznú Egyesülettől. A kisajátítási eljárásokat még augusztusban indították, a tárgyalásokat az elmúlt két hétben folytatták le a Fővárosi Kormányhivatalban, de határozatok még nem születtek. Májusban is indult négy kisajátítás, de az egyesület csak háromról tudott: ezekben az ügyekben már határozatot hozott a kormányhivatal, a három eljárás esetében a lakókat képviselő ügyvéd bírósághoz fordult. Megírtuk : az egyik ügyben például úgy döntött a kormányhivatal, hogy az önkormányzat 5,5 millió forintos kártalanítás mellett kisajátíthatja az érintett lakó 25 négyzetméteres lakását. A tulajdonos ezt nem fogadta el, most a bíróság döntésére vár. Egy másik eljárásban pedig az egyesület szerint cserelakást kellett volna megállapítania kormányhivatalnak, ám ezt arra hivatkozva nem tették meg, hogy az önkormányzatnak nincs cserelakása – miközben az elmúlt időszakban számos ingatlant újítottak fel és adtak ki. A két lakótömbből álló telepen egyébként valamennyi magántulajdonú ingatlanért 4-6 millió forintot kínál a kerületvezetés, és a kormányhivatal által kirendelt, elvileg független értékbecslők is hasonló összegeket állapítottak meg. A tulajdonosok többsége ezt nem hajlandó elfogadni, ennyi pénzből ugyanis legfeljebb valamilyen vidéki, hátrányos helyzetű településen tudnának új ingatlant vásárolni.A kisajátítási eljárásokat azért indították, mert az önkormányzat elhatározta, lebontja a lakótömböket és sportkomplexumot épít a helyükre. A kormány 2,1 milliárd forintot biztosított a telep felszámolására, a felhasználás határidejét jövő év végéig meghosszabbították. A Kontúr Egyesület szerint mind a kisajátítási eljárások, mind az értékbecslések súlyos hibáktól hemzsegnek. Egyrészt minden esetben hiányzik a kisajátítás jogalapja: az önkormányzat területrendezésre hivatkozik, azonban település szintű dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a telepfelszámolással kapcsolatban nem készült szakmai terv. Ezzel szemben az önkormányzat azt állítja: a kisajátítási kérelmekhez csatolni kell kisajátítási tervet, amit meg is tettek. Az egyesület szerint az értékbecslésnél olyan hibák is felmerültek, amelyek az önkormányzatnak kedveznek. A szakértő például pontatlanul határozta meg a telep elhelyezkedését, alulértékelte a megközelíthetőséget, az infrastrukturális ellátottságot (a boltok, szupermarketek elérhetőségét sokkal messzebb határozta meg, mint valójában vannak). A lakások értékét viszonyokra hivatkozva állapították meg, de az egyesület szerint ott, ahol több éve lebegtetik a lebontás lehetőségét, már nincsenek piaci viszonyok. – A tárgyalásokon a kormányhivatal úgy tűnik, továbbra sem kívánja megvizsgálni a kisajátítás jogalapját és rendre szemet huny a hibás értékbecslések felett – fogalmazott a Kontúr Egyesület lakhatási munkacsoportjának tagja, Urbanovszky Zsuzsanna. Hangsúlyozta: a lakók és az őket képviselő jogászok szinte valamennyi határozatot meg fogják támadni a bíróságon, illetve azok felfüggesztését fogják kérni, ha továbbra is jogsértő határozatokat hoz a kormányhivatal.