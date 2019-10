„Le foglak rombolni” – Putyin és Salvini mellett Orbán is feltűnik a Clawfinger klipjében

„A kiforgatott statisztikákkal megrémített emberek nap, mint nap rossz döntéseket hoznak” – nyilatkozta a zenekar.

Vlagyimir Putyin és Matteo Salvini mellett Orbán Viktor is feltűnik a Clawfinger legújabb klipjében. „A jelen politikai helyzet elég… érdekes. A mai társadalomban a tényeknél fontosabb, hogy mit érez valaki. A kiforgatott statisztikákkal megrémített emberek nap, mint nap rossz döntéseket hoznak, és mindegy hogy érvel valaki egy ügy mellett, mindig hordákban jönnek az akadékoskodók, hogy eltorzított tényekkel és »aztakkormivan« dolgokkal dúlják szét a vitát. Szavazz az igazságra, de kinek az igazságáról is beszélünk?” – nyilatkozta legújabb videójával kapcsolatban a zenekar. Az 1988-ban alakult Clawfinger gyakran politikai témákat boncolgató, svéd rap metál együttes 2013-ban egy Facebook posztban hivatalosan feloszlatta magát, ám azóta is rendszeresen koncertezik. Magyarországon hétszer jártak, legutóbb négy éve a balatonszemesi Rock-parton léptek fel. 2017 nyarán már jelent meg új daluk Save Our Souls címmel, a szóban forgó, egyébként Tear you down (Leszakítalak/lerombollak/lebontalak) című számuk, a fent említett politikai vezetők főszereplésével pedig alig néhány napja került fel YouTube-ra. A dal szövege az öltönyös manipulátorok hazugságairól, elkendőzni próbált bűncselekményeiről szól, és arról, hogy mindez nem fog örökké tartani. Nem túl dallamos, de annál agresszívebben csengő, harsány mivolta miatt pedig akár forradalmi himnusznak is beillene. A dal szövege magyarul: Fehér fogaitok vannak, tiszta öltönyeitek, egyenes nyakkendőtök és görbe gyökereitek, sosem tudjátok elrejteni honnan jöttetek, bár próbálhatjátok fényezni, hogy látszatra stimmeljenek, egy rakás szar, mindig csak rakás szar marad, s mikor beüt a valóság és leleplezzük a blöfföt, az bizony rázós lesz, jobb, ha felkészültök Le foglak rombolni, eltöröm a koronád, megrázom a földedet, míg már nem bírod tovább Hamis híreitek vannak, hazug tényeitek, kibaszott hazugságok, bűnözőkkel kötött egyezségek, olyan rothadtak vagytok, mint saját történelmetek, tagadjátok, hogy valaha is bármi rosszat tettetek, végsőkig védelmezitek harcotokat, bár nem győzhettek, tettetitek igazatokat, de nem számít majd mit csináltok, mikor már nincsenek szavak se tettek, a háborúban, amit vívtok, soha nem nyerhettek Le foglak rombolni, eltöröm a koronád, megrázom a földedet, míg már nem bírod tovább Égnek a fények, de nincsen otthon senki, A gerincetekhez kéne néhány csontot hozzátenni, ha ti nem léteznétek ez a dal sem volna, ha egyetértenénk, mindnyájunk hazugságokat tolna Le foglak rombolni, eltöröm a koronád, megrázom a földedet, míg már nem bírod tovább Le foglak rombolni, eltöröm a koronád, megrázom a földedet, míg már nem bírod tovább