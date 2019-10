Felszínes megoldás a Tarlós-rács

Nagy az esélye annak, hogy a Széchenyi Lánchíd, a pesti Széchenyi István tér és a budai Váralagút közös közbeszerzési pályázatának áldozatul esik az utóbbi.

Erre lehet következtetni abból, hogy a napokban a Főpolgármesteri Hivatal harcias közleményt adott ki. „A főpolgármester a túlárazott Lánchíd tendereket ugyanúgy visszadobja, ahogy kétszer is tette azt a 3-as metró infrastruktúra pályázataival. A Lánchíd pedig ugyanúgy megújul, ahogy felújítjuk a 3-as metrót is.” Az ok pedig, hogy az elmúlt heti tenderbontáskor kiderült: Tarlós István főpolgármester szerint a három helyszínre beérkezett ajánlatok túlságosan drágák. A tervezett ár összesen 24 milliárd forint volt, ám a beérkezett nyolc ajánlat mindegyike az Alagút nélkül is meghaladta ezt az összeget. A Lánchíd és a Széchenyi István tér felújítására a Dömper Kft. majdnem 28 milliárd forintos, az STR Mély- és Magasépítő Kft. 27 milliárd 170 milliós, a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 25 milliárd 917 milliós, az A-Híd Építő Zrt. pedig 24 milliárd 643 milliós ajánlatot tett.

A budai Váralagút felújításánál a legdrágább ajánlat az A-Híd-tól érkezett (11 milliárd 213 millió), de a többi is 10-11 milliárd forint körüli volt. Vagyis az alagúttal együtt legalább 34,5 milliárdba kerülne a felújítás. Mivel a Lánchíd valóban jobban rászorul a rekonstrukcióra, így az áldozat az alagút lehet. Arról továbbra sincs hír, hogy ezek után mikor zárják le a Lánchidat, az eredeti tervekben mindenesetre 2019 ősze szerepelt. Az sem világos, hogy ez a felújítás az ideálisnak mondott másfél évig tart-e, vagy elhúzódik akár két évig is. Bár egyre kisebb rá az esély, de ha mégis megvalósulna, a következőképpen nézne ki az alagút felújítása: a gyalogosok mindkét irányban külön sávot kapnának, vagyis a jelenlegi helyzettel szemben nem akadályoznák egymást. Sokan abban reménykednek, hogy a levegőt szennyező jelenlegi buszokat is felváltják majd korszerűbbek. Ami az építkezést illeti, az elhasználódott mozaikburkolatot vissza kell majd bontani, sőt még a téglafalat is, amelyet vasbeton vált fel, erre kerül majd vissza a kedvelt mozaikcsempe. A ventilátorok is megújulnak, így nem kell majd figyelmeztetni a gyalogosokat és a kerékpárosokat, hogy a magas légszennyezés miatt nem ajánlatos ott közlekedniük. De, hogy mindez mikor lehetséges, az teljesen bizonytalan. A részletekről nyilván valamikor az önkormányzati választás után adnak tájékoztatást. A közlekedők számára minden esetre érdekes lesz, ha a lezárt híddal szemben egy működő alagút üzemel majd.