Összehasonlítanak, csak azután vásárolnak

Kirobbanó növekedést produkáltak az online vásárlások a nyár utolsó hónapjában: a KSH legfrissebb adatai szerint augusztusban 46 százalékkal emelkedett a webáruházak forgalma.

Az internetes vásárlás és csomagküldés területe évek óta jelentős bővülést mutat, de a 40 százalék feletti havi tempóra ritkán volt példa az elmúlt években - kommentálta az adatokat Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hozzátette: az online vásárlások egyelőre a teljes kiskereskedelmi forgalomnak csak az 5,6 százalékát teszik ki, ám ez a mostani növekedés egyben azt is jelenti, hogy a kiskereskedelmi forgalom augusztusi - összesen 5,8 százalékos - bővülésének harmadát a webshopos vásárlások adták. Az online kereskedelem felfutása azonban nem a vásárlói létszám bővülésével függ össze, hiszen az már gyakorlatilag elérte plafonját: a felnőtt magyar internetezők 91 százaléka, azaz közel 5,4 millió ember legalább egyszer vásárolt már a weben keresztül. Ők viszont egyre többször vásárolnak és egyre többet is költenek. A Gfk kutatása szerint t avaly még átlagosan havi 22 100 forintot költöttek el az online térben a vásárlók, az idén viszont már 30 800 forintot. A vásárlói szokások azonban némiképp megváltoztak. A z online térben kevésbé márkahűek a vásárlók, az viszont fontos számukra, hogy a nap bármely szakában tudjanak vásárolni. A vevők 78 százaléka a sok terméket felvonultató webshopokból rendel, a gyártói márkák weboldalait kevésbé keresik fel. Az elmúlt években pedig leginkább az árösszehasonlító oldalakat böngészők aránya növekedett, ami nem meglepő, tekintve, hogy a magyar vásárlók meglehetősen árérzékenyek. Erősödik a videócsatornák és a mobileszközök szerepe is: a fogyasztók a vásárlás során egyre nagyobb arányban a mobiljukon tájékozódnak, hasonlítják össze az árakat, fotózzák le a látott terméket, vagy végzik el magát a fizetési tranzakciót is – mutatott rá Bacher János a Gfk kutatója. A vásárló legtöbbször már nem azt dönti el, hogy hol szeretne vásárolni, hanem azt, hogy mit, és ehhez keresi meg a legmegfelelőbb kereskedőt – erre már a GKI Digital hívta fel a figyelmet. Emiatt egyre gyakoribb, hogy a vásárlók egy-egy beszerzés előtt több felületen is tájékozódnak, a tökéletes terméket keresve akár több száz értékelést is elolvasnak. A piac szakértői szerint szerint egyébként a közeljövő egyik legfontosabb kereskedelmi trendje a hazánkba is egyre inkább begyűrűző omnichannel modell lesz. Ennek lényege, hogy a korábban külön, adott esetben akár cégen belül is egymás konkurenciájaként létező hagyományos és online értékesítési csatornáknak együtt kell működniük. Egységes márkaképet nyújtva átjárhatónak kell lenniük, hogy közösen tudják kiszolgálni a vásárlók egyre nagyobb rugalmasságot kívánó igényeit.