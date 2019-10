Várhelyi Olivér más tárcát kaphat

Pedig alig lenne több előnye a szentendrei HÉV vonalán épülő lakóparkok árainak növelésénél.

"Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának képviselőtestülete ma egyhangúlag támogatta a javaslatunk megvalósítását" - adta hírül közösségi oldalán csütörtökön a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). Azt írják, a képviselőtestület úgy határozott, tervüket, ami a H5 HÉV-ből 5-ös metrót csinálna,



Emellett felkérik Bús Balázs fideszes polgármestert, hogy forduljon a kormányhoz annak érdekében, hogy a vonal fejlesztésével kapcsolatos, hamarosan kiírásra kerülő megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek a kerület javaslatának figyelembevételével készüljenek el.

Szeptember közepén a Magyar Nemzet hasábjain ismertette a VEKE azt az elképzelését, mi szerint az 5-ös HÉV-et el kellene ásni . Az első gödör - egy kéregvezetésű alagútszakasz - Békásmegyer után kezdődne, Rómaifürdő előtt érne véget, és a jelenlegi Csillaghegy megállóhelyet vagy ötszáz méterrel eltolná. Ezzel a megálló jóval távolabb kerülne a már felépült, illetve a még most épülő tömbházaktól, az élelmiszer-boltoktól, a háziorvosi rendelőtől és a gyógyszertártól. Helyette egy kifejezetten kertvárosias, ritkábban lakott részre kerülne. A VEKE többek közt azzal érvelt a megálló áthelyezése mellett, hogy általa gyorsulna az autós forgalom, mert megszűnne három vasúti átkelő - ám ezekből egy így is csak gyalogos átkelőhely, autóforgalom nélkül. Egy másik érvük szerint az új nyomvonal azért lenne jobb, mert egyenes.

A terv része még egy alagút, ami Kaszásdűlő után kezdődne, és a jelenlegi végállomás, a budai Batthyányi tér helyett valahol Csepelen érne véget, miután útba ejti Pest belvárosát. Ez felveti azt a problémát is, hogy a vonal megint csak az egyébként is zsúfolt belvároson vinné keresztül azokat az embereket is, akik nem oda tartanak. Mindezzel együtt járna a vonal átnevezése "metróra" - hogy ettől nem válna valódi metróvonal belőle, arról már jelent meg cikk a Népszavában