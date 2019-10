Szükségállapotot hirdettek a tüntetések miatt Ecuadorban

A Politico szerint Rick Perry várhatóan novemberben jelenti be távozását.

Lemondásra készül Rick Perry amerikai energetikai miniszter – értesült a Politico című amerikai lap, amely péntekre virradóra az internetes oldalán közölte a hírt. A lap – meg nem nevezett kormányzat forrásokra hivatkozó – információi szerint a texasi politikus várhatóan novemberben jelenti be lemondását. A 69 éves politikus, aki korábban texasi kormányzó volt, 2017 óta tagja a Trump-kormányzatnak. A Politico szerint jobbára elkerülte a vitás és ellentmondásos lépéseket, de mivel nemrégiben többször is járt Ukrajnában, ő és szűkebb körű munkatársai „belekeveredhetnek” a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás (impeachment) előtti vizsgálatokba. Bob Menedez New Jersey-i demokrata párti politikus, a szenátus külügyi bizottságának tagja kedden levelet intézett Perryhez. Ebben Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusi telefonbeszélgetéséről faggatta őt, valamint részletes beszámolót és dokumentumokat kért tőle Zelenszkij beiktatási ünnepségeiről. Az amerikai kormány nevében ugyanis Rick Perry vett részt delegáció élén az új ukrán elnök beiktatásán. Eredetileg Mike Pence alelnök képviselte volna az Egyesült Államokat, de – Trump kifejezett kérésére – Perry utazott helyette Kijevbe. Az energetikai minisztert ugyanakkor nem idézték be egyetlen képviselőházi meghallgatásra sem. Egyelőre nem tudni, hogy Rick Perry a távozása után mihez kezd. A Politico értesülései szerint azonban kizárt, hogy ismét indulna az elnökjelöltségért, mint tette azt 2012-ben és 2016-ban is.