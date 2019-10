Teherautó gázolt el egy gyalogost, teljes útzár Somogybabodon

Após, sógor, unokatestvér is felel a visszaélések miatt – mintha csak a móriczi Rokonokat olvasnánk, narancssárga kötésben.

Túlmutat Simonka Györgyön és családján a Simonka-ügy: a januárban kezdődő büntetőperben a politikus és felesége, illetve unokahúga mellett a Fidesz két másik parlamenti képviselőjének rokonait is a vádlottak padjára ültetik – derítette ki a 24.hu . A lap úgy tudja, hogy Kerényi János országgyűlési képviselő, a Fidesz dél-alföldi regionális-pártigazgatójának unokaöccse negyedrendű vádlottként áll majd a bíróság elé. Ellene különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználása a vád. Ugyanezekért kell majd felelnie Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselő apósának, valamint sógorának. Ők az ügy tizenketted-, illetve tizenharmadrendű vádlottjaként állnak a bíróság elé. Az após egy ideig előzetes letartóztatásban is volt – írja a portál.

Míg Kerényi dél-alföldi regionális igazgatóként, mondhatni, pártügyekben a főnöke volt Simonkának, a Fejér megyei Varga a békési Simonka padtársa volt az Országgyűlésben az előző ciklusban. Mindhárman tagjai jelenleg is a kormánypárti frakciónak.

Simonka György és 32 társa ellen augusztusban emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, miután az ügyészség szerint összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak.

A vádhatóság a fideszes politikust tartja az uniós és a hazai költségvetés vissza nem térítendő támogatásainak megszerzését célzó bűnszervezet irányítójának, de a felesége és az unokahúga ellen is vádat emeltek, sőt még Simonka 77 éves édesanyja is az ügyészség látókörébe került, noha ő végül nem lett a büntetőügy vádlottja.

A harmadrendű vádlott Simonka György, akire nyolc és fél év fegyházbüntetést és teljes vagyonelkobzást kért a vádhatóság, a sorban csak a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői előzik meg, majd negyedrendű vádlottként rögtön Kerényi János regionális pártigazgató unokaöccse következik. Vele szemben szintén rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség.

A vádhatóság Kerényi-unokaöccs Simonkához fűződő viszonyát – a bűnszervezet többi tagjáétól eltérően – úgy írta le, hogy azt nem alá-fölérendeltség, hanem mellérendeltség jellemezte, egyfajta üzlettársi kapcsolat volt köztük. A soltvadkerti Kerényi-rokon a vád szerint kölcsönökkel biztosított forrást jogellenes beruházásokhoz, továbbá a cégei tulajdonában álló ingatlanokat bocsátott a bűnszervezet rendelkezésére, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy túlárazásukkal vissza nem térítendő támogatásokhoz jussanak. Az ingatlanügyletek hasznán Simonka és vádlottársa fele-fele arányban osztoztak. A lap megkereste Kerényi Jánost, a Fidesz Bács-Kiskun megyei erős emberét, aki a Békés megyei Fidesz felett is jelentős befolyással bír. Kérdésükre elismerte, hogy az unokaöccse az egyik vádlottja a büntetőeljárásnak, amiért – mint mondta – nem fogja megtagadni őt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tőle független ez az ügy. Hosszú bírósági tárgyalásra számít, és az unkaöccse, valamint az ügyvédje szerint is védhető az álláspontja. A lap információi szerint Kerényi János és Varga Gábor rokonsága között is van kapcsolat. Az ügyészség szerint ugyanis a Kerényi-unokaöccs vonta be a Simonka György-féle céghálózat működésébe Varga Gábor fideszes képviselő apósát és sógorát, akik személyesen is megismerték a Fidesz politikusát. Őket értékű eszközbeszerzések végrehajtásához kérték fel. Feladatuk volt külföldi cégek beszervezése a túlárazásokhoz szükséges beszerzési láncolatba, valamint e cégek érdekében eljáró strómanok előkerítése. Segítségükkel jelentősen túlárazott módon vásárolt a bűnszervezet külföldről: • zöldségcsomagolót, • dinnyeválogató gépsort, • fűtőkamionokat, • takarítógépeket, • elektromos targoncákat. Ezekre mind EU-s forrásokat hívtak le, amelyek jelentős része az ügyészség szerint különböző trükkök segítségével haszonként visszakerült Simonka György szervezetéhez.