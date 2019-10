Várpalotai hintabaleset: két budapesti férfit gyanúsít a rendőrség

A részeg férfi mestercsellel próbált cipőt lopni, de így is fennakadt a szűrőn.

Összesen kilencven nap elzárásra ítélte Kecskeméti Járásbíróság azt a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki szeptember közepén különösen trükkös módon akart lopni egy kecskeméti áruházban - derül ki az ügyészség közleményéből . A bűncselekmény idején jócskán ittas vádlott két cipőt akasztott le egy polcról, és kitépte belőlük a lopásgátló chipeket, helyükre pedig saját cipőit tette a megtévesztés érdekében.

A terv nagyjából két perc alatt vallott kudarcot, amikor a biztonsági őröknek feltűnt, hogy a részeg férfi két különböző színű és méretű, ám jobblábas cipőben próbál kibotorkálni az üzletből.

A tolvajhoz rendőrt hívtak, majd a helyi kapitányságra vitték; tettére nem is nagyon tudott magyarázatot adni, a nyomjelzők kitépésével viszont 30 ezres kárt okozott, mivel a cipőket is megrongálta. A Kecskeméti Járási Ügyészség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt, gyorsított eljárásban október 3-án bíróság elé állította a férfit, és végrehajtandó börtönbüntetést kért az ügyben. A helyi járásbíróság ennek eleget tett, ám az ügyész így is súlyosbításért fellebbezett, mivel a többszörös és különös visszaeső vádlott feltételes szabadság hatálya alatt lopta el a cipőket, így a vádhatóság szerint a feltételes szabadságot is meg kell szüntetni.