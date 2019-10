Lengyel útépítőt gázoltak halálra a félkészen átadott R67-es gyorsúton

Halálos tragédia történt péntek hajnali negyed hatkor a hét elején látványos keretek között, ám csak félkészen átadott, Kaposvárt a Balatonnal összekötő R67-es gyorsúton: egy katonai konvoj teherautója elgázolt egy útépítőmunkást.

A péntek reggeliegy teherautó elgázolt egy gyalogost a Kaposvárt a Balatonnal – és az M7-es sztrádával – összekötő R67-es gyorsúton Somogybabodnál. Arra viszont nem tért ki a hatósági tájékoztatás, hogy – információink szerint – a baleset egy katonai konvojjal történt, a gyalogos pedig valójában egy, az útépítésen dolgozó munkás volt. Az R67-esen amúgy nemcsak útépítő munkások dolgoznak, hanem Dél-Somogyból naponta 200 kilométert ingázó közmunkások is. – Egy lengyel zsaluzó volt az áldozat – állították a Népszavának pénteken kora délután az útépítésen dolgozó munkások. – Át akart menni a túloldalra, amikor elütötte a katonai konvoj egyik teherautója. Szerencsétlen nem ismerte még a terepet, ugyanis ez lett volna az első munkanapja… Kérdésünkre, miért kell sötétben dolgozni egy útépítésen, a megkérdezett munkások elmondták: a műszakjuk ugyan reggel hétkor kezdődik, de sokan öt órára járnak dolgozni, ugyanis a gépeket le kell zsírozni, az aszfaltozót be kell üzemelni, ami idő, hiszen héttől már ténylege munkát kell végezniük. Hétre hordják amúgy a dél-somogyi közmunkásokat is, s a munkaidő délután ötig tart.