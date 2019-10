Perel az Európai Bíróság döntése miatt a Facebook

A luxemburgi testület kimondta: globálisan is törölni kell azokat a bejegyzéseket, amelyeket valamelyik uniós ország törvénysértőnek találta.

Törölnie kell a Facebooknak a jogsértő bejegyzéseket az Európai Bíróság csütörtöki jogerős döntése értelmében. A platformok eddig nem voltak felelősek a bejegyzésekért, kivéve, ha valaki felhívta a figyelmüket a törvénysértésre. Mostantól, ha egy nemzeti bíróság kimondja egy bejegyzésről, hogy törvényt sért, az összes hasonló tartalmú posztot törölni kell, akár globálisan is. Az ügyet az osztrák legfelsőbb bíróság vitte a luxemburgi testület elé. A kiindulási alap egy osztrák politikusról, Eva Glawischnig-Piesczekről írt bejegyzés volt, amiről helyi szinten megállapították, hogy alkalmas a jó hírnév megsértésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a médiumoknak felügyelniük kell a náluk megjelent tartalmakat, és nekik kell megítélni, hogy azok közül melyik hasonlít eléggé egy törvénysértő bejegyzésre ahhoz, hogy emiatt törölni kelljen. A Facebook szerint az ítélet által létrehozott helyzet problémás a szólásszabadság szempontjából, valamint azért is, mert így előfordulhat, hogy egyes országok törvényeit más országokban kell alkalmazni. Éppen ezért pert indítanak az EU-s döntés ellen. A Facebook jelenleg csak az egyes országok felhasználói számára teszi elérhetetlenné a törvénysértő tartalmakat. Vagyis, ha valaki például megrágalmaz egy politikust, azt a bejegyzést az adott országban törlik, de ha ugyanaz a szöveg egy másik országban jelenik meg ugyanarról a politikusról, már nem nyúlnak hozzá, ha az oldal felhasználási feltételeit egyébként nem sértő jellegű. Mark Zuckerberg érvelése szerint a Facebook eddig sikeresen küzdött a „globális korlátozás” ellen. A TechCrunch-nak eljuttatott közleményben azt írták, szerintük a döntés komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadsággal, a véleménynyilvánítással, valamint a törvénysértő bejegyzések értelmezésével és eltávolításával kapcsolatban. Mint írják, a döntés szembemegy azzal az elvvel, hogy egy országnak nincs joga arra, hogy törvényeit egy másik országra is kiterjessze.