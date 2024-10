Mesterfokon mémelő

András digitálistartalom-készítő két és fél éve posztol közéleti-politikai mémeket és videókat a Facebook-oldalára, melynek közel 130 ezer követője van – négyszer annyi, mint a Megafonnak –, és havonta milliókat érnek el a megosztásai. Egy-egy mémjére több ezer lájkot, nemritkán ugyanennyi kommentet is kap, többségben pozitívakat, és nem is célja gyűlölködést szítani a falán. Meglepően kulturált és jogosan szarkasztikus eszmecserék folynak a posztjai alatt a többi között arról, hogy az MNB szerint „átlagosan 13 millió forint megtakarítása van egy magyar háztartásnak” (erre rögtön nyomnánk is egy nevetős fejet). De lehet-e mémekkel mozgósítani, szemlélet- vagy akár kormányváltást elérni? Vagy inkább arra jók, hogy kieresszük a gőzt, és maradjunk jól nevelt fotelforradalmárok?