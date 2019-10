Napokig nem volt oxigén a pécsi gyermekklinikán, nem tudtak kezelni egy fulladó kislányt

Pénteken két olyan anyagot is közzétettek, amelyek miatt politikusoknak kellett magyarázkodniuk.

Borkai Zsolt, győri polgármesterről az eddig ismeretlen az Ezazördögügyvédje nevű blog közölt fényképeket, amelyeken az látható, hogy a városvezető egy jachton mulat három nő és férfiak társaságában. A fotók mellé írt szöveg Borkait és a vele baráti viszonyban álló Rákosfalvy Zoltán ügyvédet különböző bűncselekmények elkövetésével és korrupcióval is megvádolja. A súlyos állításokat megfogalmazó szerző magáról csak annyit közöl: „Ügyvéd vagyok, ahogy fideszes barátaim és megbízóim hívnak, az Ördög Ügyvédje. Nem én vagyok az egyetlen, aki a piszkos ügyeiket intézi, de azért a legrázósabbakat rám bízták.” A Népszava a blogon közzé tett felvételek miatt kereste Borkai Zsoltot, és a városháza sajtósát is. Eddig egyiküket sem értük el. A győri polgármester délután közleményt adott ki. Ebben azt írta: „A személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet.” Nem sokkal később a HírTv tett közzé egy rejtett kamerafelvételt, amin a csatorna állítása szerint Lackner Csaba kispesti szocialista képviselő látható. A felvételen szereplő férfi előbb egy kis tasakban egy fehér port mutogat, majd ezt követően egy tányéron rendezgeti a port. A képek mellé bemutatott hangfelvételen korrupcióra utaló megállapítások is elhangzanak. „Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha nem keresel meg százmillió forintot, akkor hülye vagy. Ennek az a módja, hogy nem a büdzséből veszik el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, ahonnan külső külső vállalkozásból jön valami” – hallható a felvételen. Később arra is utal a férfi, hogy a kispesti önkormányzat annak ellenére vett fel 1,2 milliárd forint hitelt, hogy 800 millió forint tartaléka volt a kerületnek. Az index.hu megkereste Lacknert, aki tagadta, hogy fogyasztott volna kábítószert, vagy ilyeneket mondott volna. A polgármester, Gajda Péter szerint egy felépített lejáratókampányról van szó.