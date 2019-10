Lövöldözés volt a trieszti rendőrségen, két ember meghalt

A Mail on Sunday Meghan Markle egy kézzel írt levelét hozta nyilvánosságra, amit apjának írt. Harry herceg a néhai Diana hercegnőre utalva azzal indokolta lépésüket, hogy „attól tart, a történelem megismétli önmagát”.

Magánlevél törvénytelen közreadása miatt beperelte a Mail on Sunday nevű brit bulvárlapot Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő. Az újság 2018-ban, az esküvő után közzétett egy kézzel írt levelet, amelyet a hercegnő apjának, Thomas Markle-nek címzett. Erre azután került sor, hogy a sussexi herceg személyes és rendkívül felháborodott támadást intézett a brit bulvársajtó ellen azért, ahogy feleségét kezelik, mondván „nem fogja tétlenül nézni szenvedését”. Az újságok viselkedését ahhoz hasonlította, ahogy anyjával, Diana hercegnővel bántak. Azt mondta, attól fél, a történelem megismétli magát. Az ilyen események nem újak, a brit bulvármédia legnagyobb botránya 2011-ben volt, amikor Rupert Murdoch sajtómágnás arra kényszerült, hogy megszüntesse a 168 éves News of the World (Hírek a Nagyvilágból) című lapját. A történet azonban régebben kezdődött, amikor kiderült, hogy újságírók rendőröket fizettek le, és telefonokat hallgattak le: celebek, a királyi család tagjai, parlamenti képviselők, bűnesetek áldozatai is szerepeltek listájukon. A News mellett a Sunban és más kiadványokban jelentek meg az így szerzett információk. A CNN összeállítása 2005-től kezdődően követi nyomon a történteket, amikor kiderült, a News of the World olyan információkat közölt Vilmos herceg térdsérüléséről, amihez csak telefonjának feltörésével juthatott hozzá. Ekkor a királyi család tett rendőrségi feljelentést, és egy év múlva a lap egyik szerkesztőjét Clive Goodmant, és egy Glenn Mulcaire nevű magándetektívet letartóztattak illegális telefonfeltörésért, és le is csukták őket. Ugyanakkor 2007-ben a Sajtó Panaszbizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy a lap ilyet tett volna, a két elítélt be is perelte a News-t jogtalan elbocsájtásért. Ők végül több tízezer font kártérítést kaptak, Coulsont pedig David Cameron – aki akkor a konzervatív párt vezére volt –, kommunikációs igazgatónak alkalmazta. A következő években soron követték egymást a lehallgatások, de a panaszbizottság váltig állította, ilyenek nem történtek. A rendőrség vizsgálatot rendelt el a bulvárlap ellen, a legfelső bíróság pedig felszólította Mulcaire-t fedje fel, ki rendelte el a lehallgatásokat. Közben kiderült, az újságírók lehallgatták az eltűnt tinédzserlány, Milly Dowler telefonját is, és sms-eket töröltek róla, hogy szülei azt higgyék, még él. A botrányok következtében a 2011. július 10-i szám volt az utolsó News of the World, Coulsont pedig letartóztatták hekkelésért és korrupcióért. Cameron ekkor széles körű vizsgálatot ígért a médiában, bírósági meghallgatások, letartóztatások, lemondások történtek, a lap kiadójának igazgatója és több magas rangú rendőrtiszt került célkeresztbe. Celebek tucatjairól derült ki, lehallgatták őket, köztük volt Hugh Grant és J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek írója is, de a lehallgatottak ezren is lehettek. A feljelentések mind a mai napig folynak a News of the World ellen, legutóbb februárban Elton John, David Furnish (brit-kanadai filmproducer), Elizabeth Hurley (angol színésznő), Heather Mills (Paul McCartney exe) ügyvédei keresetet nyújtottak be a ügyfeleik telefonjának lehallgatás amiatt.