Meghalt Ginger Baker

A bemutatkozás sikere után jöhet a folytatás.

A londoni vigalmi negyed, a Soho szívében rendezte meg első külföldi árverését a Dobossy Aukciósház. Frappáns ötletként a helyszín az ikonikus, 1764 óta működő Blacks étterem és klub második emelete volt, ahol a változó, sejtelmes fények külön is emelték a hangulatot. A csütörtök esti kétórás eseményre megtelt a bensőséges terem, a mintegy három tucat részvevő túlnyomó része magyarul beszélt. Úgy tűnt, a magyar szakértők által szervezett első aukció megragadta a szakma hazai nagyságainak figyelmét is, hiszen a megfigyelők között láttuk többek között Kieselbach Tamást is. Ahogy ezt a még csak nagyon rövid múltra visszatekintő Dobossy aukciós házat vezető Kováts testvérek, Nóri és Dávid nevében az utóbbi elmondta, a kizárólag kortárs magyar alkotókra koncentráló árverést szándékosan az egyik legjelentősebb modern művészeti vásárral, a Frieze-zel egyidejűleg rendezték meg. Az biztos, hogy ezen a műkincskereskedelem színe-java, sőt sok gyűjtő is részt vesz. A duó már Londonba indulása előtt, az eladásra felajánlott ötvenöt munka, – festmények, kisplasztikák, fotográfiák és szitanyomatok – budapesti kiállítása előtt beszélt arról, milyen tudatosan és szigorú szempontok alapján állította össze a kínálatot. A legnagyobb nevek, mint Maurer Dóra, Bak Imre mellett egészen fiatal tehetségek, mint az 1981-es születésű Horváth Lóczi Judit, vagy a még ifjabb, 33 éves Nemes Márton is „kipróbálhatták magukat”, első ízben a nemzetközi porondon.

Nemes Márton - Police Painting Fotó: Damian Griffiths / DAMIAN GRIFFITHS

Ahogy ezt a testvérek az aukcióra készült magyar és angol nyelvű katalógusban hangsúlyozzák, „az elmúlt két évben tudatosan készültek a nemzetközi bemutatkozásra”. Londonra nem pusztán azért esett a választás, mert kétségtelenül Európa műkereskedelmének központja, hanem Dávid három évig, 2010 és 2013 között az egyik piacvezető háznál, a Sotheby’s-nél dolgozott, így alaposan kiismeri magát. A Kováts-testvérek rendkívül szerencsésen választották ki az árverésvezetőt, a fiatal, megnyerő külsejű, New York-ban élő, a globális piac egy másik óriásánál, a Bonhams-nél dolgozó Jacqueline Towers-Perkins személyében. Az eseményt nem csak az elengedhetetlen határozottsággal uralta, hanem őszinte személyes érdeklődést is sugárzott az úttörő vállalkozás iránt. Örült, hogy hozzájárulhat annak sikeréhez, egyben komoly igyekezetet tanúsított a magyar nevek helyes kiejtése iránt. Az árverés jelképesnek is tekinthető munkával, a 73 évével veteránnak tekinthető Pinczehelyi Sándor 1973-as keltezésű Sarló és kalapács című szitanyomatával indult és a 3000-4000 fontban megadott becsértékhez közeli 2800 fonton, (1,046 millió forint) kelt el. Hasonlóan tipikus Bak Imre munkával folytatódott az este, ráadásul ugyanabból az évből, ám a Sky-River-Field gyökeresen más stílust képvisel, a koncept-művekét, melyek elkészítésével a magyar alkotók évtizedek óta első ízben tudtak felzárkózni a nemzetközi művészeti élethez. Bak Imre egyébként nem most debütált Londonban, az év elején látványos szóló bemutatkozási lehetőséget kapott a tekintélyes The Mayor Gallery-ben. Az árverők kitűnően saccoltak, a szitanyomat a 400-600 font közötti becsérték közepén, 500 fonton talált új gazdára.

A kortárs magyar művészet nagyjai közül senkit nem sztárolnak most úgy Londonban, mint Maurer Dórát. Ahogy erről augusztusban, majd szeptemberben lapunk is beszámolt, a Tate Modern múzeum közel egyéves retrospektívben ünnepli munkásságát, míg az egyik legfelkapottabb londoni galéria, a White Cube három év alatt másodszor kiállítást szentelt újabb alkotásainak. A Dobossy-aukción harmadikként értékesített szitanyomat, a Quod libet sorozat 2. darabja végeredményben az este egyik legnagyobb sikerének bizonyult. A 700-900 font közötti becsértéket alaposan meghaladva 1300 fontért (485 ezer forint) ment el. A tekintélyes Maurer ouvre-ből eladásra kínált másik, nem kevésbé jellegzetes grafika, a Displacements/Hajtás széria 9 mező 5 hajtás, próba 1 címet viselő darabját becsértéken, 4200 fontért ütötte le az árverésvezetőnő.

Maurer Dóra - Quasi-kép, töredék 1986 Fotó: Perness Norbert

A nagyon jó hangulatú aukción a kínálat túlnyomó része elkelt. Towers-Perkins csak egy pár esetben, a limitártól elmaradó tételeknél fogalmazott úgy, hogy utána kell nézni a dolognak. Amennyire e sorok írója a gyorsan pergő folyamatot követni tudta, az árverésre bocsátott művek nagyobb része a teremben jelen lévő gyűjtőkhöz vagy képviselőikhez került, illetve az előzetes vételi megbízást adó kuncsaftoknál fog landolni. Viszonylag kevés tételre tett telefonos érdeklődő végső, nyertes ajánlatot és elhanyagolhatónak látszott a világhálós forgalom. A második legmagasabb összegre, 25.000-30.000 fontra becsült, ma is frissnek ható Fajó János olajfestmény, a Négyzetek éppen csak kevesebbért, 22.000 fontért (8,2 millió forint) kezd új életet. A legmélyebben az a kollektor nyúlt a zsebébe, aki mostantól Maurer Dóra 1986-os Quasi-kép töredékének új tulajdonosa. Ha a becsértéktől el is maradt, 45 ezer fontot és persze a megállapított közvetítői díjat utalhatja át a Dobossy Aukciósház számlájára. Különösen élénk érdeklődés mutatkozott a magyarországi képzőművészet kiemelkedő alakja, Szűcs Attila káprázatos fényhatásokkal gyönyörkedtető Sprinkle water on water címet kapott vászna iránt. Az árverésvezetői kalapács végül 14 ezer fontnál „csapott le”.

Szűcs Attila - Sprinkel water on water Fotó: Kiss Anett

Ha volt alkotói név, melynek kiejtésével Towers-Perkinsnek nem kellett küzdenie, az Little Warsaw, Kis Varsó, Gálik András és Havas Bálint közös művészi álneve volt. Túlzás nélkül az ő beton kisplasztikájuk, a Helmet beton sisak leütési ára haladta meg leginkább a becsértéket. Viszonylag hosszú licitálás után 5500 fontra kúszott fel a 2000-3000 fontos beárazáshoz képest. Amikor ennek vélhető magyarázatáról az aukció után Kováts Dávidot kérdeztem, azt válaszolta, hogy különleges „niche” darabról van szó, melyhez ragaszkodnak a gyűjtők. A Dobossy Aukciósház társ-tulajdonosa nagyon hálás volt azért a támogatásért, melyet családjától és barátaitól kapott a bátor aukció előkészítése során. Örült, hogy közülük és érdeklődők, kollektorok részéről is sokan eljöttek Magyarországról. Nagy sikerként könyvelte el az árverést, mely „nagy lökést adott” a kortárs magyar művészetnek, a múzeumi megjelenések után kereskedelmi elismerést is biztosítva számukra. „Van mit lobogtatni” – mondta büszkén a fiatal aukciós szakember.