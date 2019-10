A Fidesz pécsi polgármesterjelöltje szerint lehet, hogy mégis ő küldte a biztonsági őröket a nagyon megvert egyetemistához

Az egykori köztársaságelnök, író, műfordító négy évvel ezelőtt halt meg.

Az államfő egykori lakhelyének szomszédságában, az Óbudai Egyetem parkjában, Jovánovics György szobrászművész róla készített mellszobránál emlékeztek vasárnap egykori politikusok Göncz Árpádra. Az egykori köztársasági elnök emléke előtt Kovács László, az MSZP korábbi elnöke, volt külügyminiszter, Kuncze Gábor, az SZDSZ volt elnöke, volt belügyminiszter és felesége, Fellegi Katalin, valamint Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumának elnöke tisztelgett.

Kovács László, Kuncze Gábor, Fellegi Katalin, valamint Gulyás András Göncz Árpád mellszobra előtt 2019. október 6-án Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Göncz Árpád 1922-ben született, az 1956-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 1963-ban szabadult. A második világháborút követően kisgazda, majd a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetsége politikusa volt. 1990-ben tagja lett a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlésnek, amelynek első elnökévé is választották. Pozíciójából adódóan betöltötte az ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget, majd augusztusban a harmadik Magyar Köztársaság első köztársasági elnökévé választották. Tisztségét 2000-ig viselte.