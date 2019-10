Folytatódnak Borkai nehéz napjai

A VII. kerület fideszes önkormányzati vezetőivel állt kapcsolatban egy Tóth István nevű, hónapok óta körözött ukrán állampolgárságú férfi, aki önkormányzati ingatlanok ár alatti megszerzésének ígéretével házalt, és csalt ki pénzt a reménybeli befektetőktől.

A történetet Gulyás Márton, a jól ismert aktivista járta körbe és osztotta meg egy videóriportban, amiből az is kiderül, hogy Erzsébetvárosban teljes a káosz a lerobbant önkormányzati lakások területén. Tömegével állnak a befalazott vagy bedeszkázott lakások, de még azok sincsenek kiadva, amelyeket nemrég felújíttatott a kerület – látható a felvételeken. Tóth ezeket a rémes állapotban, de jó környéken lévő lakásokat kínálta mélyen a piaci ár alatt, 300-350 ezer forintos négyzetméteráron, kulccsal, kapunyitóval mutogatta őket és előlegként lakásonként félmillió forintot kért – hangsúlyozottan nem magának. Azt ígérte, az eladási pályázaton így az illető nyer, s volt is, aki tíz lakásra jelentkezett a felkínált 49 közül. A kulcsokhoz kizárólag az önkormányzat és ingatlankezelő cége munkatársai férhettek hozzá, utóbbinál azonban nem is hallották a férfi nevét. A VII. kerületi fideszes vezetők - Vattamány Zsolt polgármestert is beleértve - a Facebook tanúsága szerint ismerték őt, sőt Benedek Zsolttal, a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság kormánypárti elnökével fotók szerint szorosabb kapcsolatban is lehettek. Épp ez a bizottság augusztus elején 9 lakást nagy hirtelen el is adott a Tóth-féle csomagból. A videóban megszólalók biztosan állítják, hogy Benedek megvett egy 230 négyzetméteres tetőteres lakást csekély 27 millióért, csak épp azt nem közölte az engedélyt kiadó bizottsági tagokkal, hogy ő él az ingatlanban. Közben az Erzsébetváros lakhatatlan lakásaiba bérlőként beengedett lakók milliókat költenek az ingatlanokra, hogy legalább fűtés legyen bennük, ám az önkormányzat a befektetett pénzt nem számítja le a bérleti díjból. A kétes ügyek és a szociálisan rászorulók érdekeinek durva megsértése miatt a Demokratikus Koalíció közleményben tiltakozott, a közös ellenzéki jelöltek pedig bejelentették, a választás után kivizsgálják az ügyeket, felelősségre vonják azokat, akik „hülyének nézik” az embereket. Benedek Zsoltot máris arra szólították fel, hogy lépjen vissza a képviselőjelöltségtől, vonuljon vissza a közélettől.