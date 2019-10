Megtaláltuk az önkormányzati kampányplakátok Szent Grálját

Egy szebb napokat látott kisváros képviselőjelöltje mer nagyot és színeset álmodni.

A XIX. század végén és a XX. század elején a háromnemzetiségű, de túlnyomórészt szlovákok lakta Békés megyei Tótkomlós az el- és befogadás mintapéldájaként vonult be a köztudatba és a történelembe egyaránt, hiszen mind a magyarok, mind a zsidók közösségre lelhettek benne. Ebben az időben érte el legnagyobb lélekszámát is, 11 ezer lakosából azonban sokat elveszített a második világháború utáni csehszlovák-magyar lakosságcsere miatt. És igaz ugyan, hogy a település ma már városi rangban éli mindennapjait, de lélekszáma csupán 6 ezer körül mozog. Nem mellesleg Tótkomlós az egyik legjobb és legismertebb magyar író, Závada Pál szülőhelye, és könyvei nagy részének központi helyszíne. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a Fidesz-KDNP-n kívül ott nem sok mindenkinek terem babér, legalábbis az önkormányzat összetételében régóta erősen kötődik a kormánypárthoz, olyannyira, hogy Garay Rita polgármestert annak aéppen bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat . Az önkormányzati megmérettetésre készülő jelöltek számára nem surranópálya tehát a tótkomlósi: kétségtelen, hogy kell némi plusz, ami lendíthet egyet az indulók népszerűségén. Valami ilyesmi járhatott Zakál Dénes Henrik független önkormányzati képviselőjelölt fejében is, amikor úgy döntött, elkészíti (vagy elkészítteti) saját választási plakátját, de azt talán maga sem gondolta, hogy az önarcképével ellátott reklámhordozó kiérdemli tőlünk az önkormányzati kampányplakátok Szent Gráljának kitüntető címét. Pedig de! A műalkotás ugyanis egyszerre jeleníti meg a hétköznapi választó- és a választott tisztséget betölteni kívánó honpolgár jelenkori lélekállapotát. De hogy további magyarázat és mellébeszélés helyett ne húzzuk pattanásig az idegeket, mutatjuk a remekművet, ami az amerikai zászló színein és csillagainak megidézésén túl két külön meglepetést is tartogat. Az egyik az, hogy Zakál Dénes Henrik valószínűleg nagyon vicces képviselőjelölt. A másik pedig az, hogy Zakál Dénes Henrik képviselőjelölt humora valószínűleg olyan, mint a nehéz fizikai munka.