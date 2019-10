Sorra nyeri a közpénzes munkákat egy ceglédi fideszes szüleinek cége

Károlyék családi vállalkozása három év alatt több mint 1 milliárdért kapott munkákat Ceglédtől.

Kizárólag Cegléd fideszes többségű önkormányzatától nyert el közpénzes munkákat az Elastic’91 Kft., ráadásul egyre nagyobb értékben - írja a Közbeszerzési Hatóság adatai nyomán a 24.hu . A cég tulajdonosai pedig Károly Ferenc Sándor és Károly Ferenc Sándorné, a ceglédi képviselő-testület Fidesz-KDNP-s tagjának, ifj. Károly Ferencnek a szülei.

Ceglédtől 2016 óta nettó 1 milliárd 56 millió forintnyi megbízást nyert el az Elastic’91 Kft.

A cégtulajdonos édesapa maga is önkormányzati képviselőként dolgozott a településen. A családi vállalkozás évek óta kapcsolatban áll a település önkormányzatával: 1991-es alapítása óta az Elastic takarítja a ceglédi utcákat, azonban az utóbbi években ennél összetettebb feladatokkal is megbízták a céget: az évi 45 millióért vállalta az esővízcsatornák rendben tartását, 159 millióért kerékpárutat épít, valamint további tízmilliókért parkolókat, illetve járdák és más közterületek felújításán is dolgozhat. 2010-ben mindössze 21 millióért vehették meg az önkormányzattól - ami pályázatot sem írt ki - a valamikori Dózsa György laktanya több mint 18 hektáros részét a rajta található épületekkel együtt. A legnagyobb megbízásuk egy nettó 581,8 millió forintos munka, amit 2016. december 29-én nyertek, egyedüli ajánlattevőként: vállalásuk szerint öt évig látják el a város köztisztasági feladatait.

Nem ifj. Károly Ferenc a ceglédi képviselő-testület egyetlen tagja, akinek családja a várossal üzletel: a ceglédi önkormányzat októberben határozott arról, hogy értékesíti az említett laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt, Hörömpő Annamária önkormányzati képviselőként is emellett szavazott. Majd az ő cége adott be ajánlatot, a minimális árért viheti az ingatlant. Hörömpő nem csak a képviselő-testület tagja, ő vezeti a Fidesz ceglédi szervezetét is.

Károly nem válaszolt a céggel kapcsolatos megkeresésekre, és a 24.hu kérdéseire Takáts László polgármester sem reagált.