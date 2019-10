Akkumulátort cserélnek a Nemzetközi Űrállomás asztronautái

Egy új kutatás szerint a teafilterekkel mikroműanyagokat juttatunk a szervezetbe.

Egyetlen teafilterből forró víz hatására mikroműanyag-részecskék milliárdjai oldódhatnak ki – mutatta ki a kanadai McGill University kutató által készített tanulmány. A vizsgálatban piramis alakú filtereket teszteltek, amelybe jellemzően magasabb minőségű teatöltetek kerülnek. A selyemzsákokból ugyanaz az anyag ázik ki, mint ami a PET palackok faláról leválik – írta a Guardian alapján az mfor.hu

A kutatók a montreáli boltokban kapható, négy különböző teafiltert vizsgáltak. Azt találták, hogy amikor ezeket forráspont közeli vízbe merítik, körülbelül 11,6 milliárd mikroplasztik-részecske oldódik ki belőlük, és még 3,1 milliárd ennél is kisebb, nanoplasztik részecske. Ez az eredmény rosszabb annál a néhány hónappal korábban közzétett becslésnél is, amely szerint évente átlagosan ötvenezer részecskét eszünk meg és ugyanennyit lélegzünk be.

A kanadai kutatók az Environmental Science & Technology című szaklapban publikált tanulmányukban azt is megvizsgálták, milyen hatással lehet az elfogyasztott műanyag az élő szervezetre. A kiáztatott teafilterek vizébe vízibolhákat tettek, és azt találták, hogy a műanyagot fogyasztó bolhák később fejlődési rendellenességeket és magatartásbeli változásokat mutattak.

Azt, hogy az emberre milyen hatással van a mikroműanyag, még nem tudni. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete augusztusban közölt jelentése szerint a vízben levő mikroműanyagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot, azonban azt is hangsúlyozták, az ismeretek egyelőre erősen korlátozottak, és „sürgősen többet kell tudnunk a témáról.”