A választás előtt még gyorsan kötött egy 10 éves, 10 milliárdos szerződést a kőbányai önkormányzat

Felélesztené a körzeti megbízotti rendszert, nem „tologatná” tovább a droghelyzetet – egyebek mellett ezeket ígéri megválasztása esetén Somlyódy Csaba, az ellenzék X. kerületi polgármester-jelöltje.

Azt ígérte, hogy első intézkedései között tartós megoldást kínál a kerületi kábítószer-problémára. Mik a tervei? Jelenleg az önkormányzat kiküldeti a drogosokra a rendőröket, akik ideglenesen szétspriccelik őket egyik utcából a másikba. A tologatástól nem oldódik meg a probléma. Számos intézkedést kezdeményeztem az elmúlt ciklusban is, de a fideszes városvezetés mindegyiket lesöpörte. Például azért nem készült droghelyzet kezelési akcióterv Kőbányán, mert a polgármester szerint a drogosok nagy része nem kőbányai, ráadásul nincs jogszabályi kötelezettség ilyen stratégia készítésére. Ennek véget akarok vetni. Nem én fogom megoldani a drogproblémát, de az önkormányzat részéről megteremtem a forrásokat és a szervezési hátteret. A szakemberek pedig összeülnek és kitalálják a megoldási lehetőségeket. Ez persze nem egyik napról a másikra történik, ugyanis a szociális, mentális összetevőket is vizsgálni kell.



Sokan olyan szereket használnak, amelyeknek a rendőrség sem ismeri a pontos összetevőit. Kőbányán nem a "hagyományos drogok" okozzák a gondot. Az itteni „gagyi szerekhez” 4-500 forintért hozzá lehet jutni, két óráig kiüti őket, utána alszanak, majd koldulnak és vesznek megint. A méregkeverő konyhákon mindennap változtatják az összetevőket, a lényeg, hogy ártson. Tehát a rendőrségnek is súlyos ez a probléma. A készítőket kell elkapni, a használókat pedig kiemelni ebből a borzasztó világból. Amikor Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt a kerületben járt, ön azt mondta, „igénytelenség-túrán” vettek részt. 2010 óta felmart főút, katasztrofális állapotú utak, közterületi szenny, szemét és gazdátlanság, Kőbánya egy részét ez jellemzi, ráadásul csaknem 10 éve áll egy vízzel teli gödör a kerület egyik legértékesebb részén. A polgármester viszont azt állítja, Kőbánya a legdinamikusabban fejlődő kerület. Ez csak propagandalózung. A kerületi meghatározó fejlesztések túlnyomó része EU-s, kisebb pedig állami beruházásokból készül. Mi még csak a kivitelezőt sem választhatjuk ki valójában a legtöbbször szabadon. Van azért kivétel, például egy fakilátó építését is tervezi a kerület. A rengeteg kritika után ön mit tenne? Azonnal nekilátnék hozzáértők és szakemberek bevonásával a lemaradásban lévő ügyek felszámolásához. Lakhatási és lakásfelújítási programot, valamint helyi munkahelyteremtő programot is indítanék. Eközben felszámolnám és tiszta, környezetbarát technológiák bázisává tenném a híres rozsdaövezetet és a lepukkant gyárterületeket. Főbb városrészenként „részönkormányzatokat” hoznánk létre az adott környék meghatározó személyiségei és civil szervezetei segítségével, akik beleszólhatnának a környéket érintő döntésekbe. A felméréseink szerint a lakosság a legfontosabb problémának a közbiztonságot tartja. A rendőrséggel közösen ezért létrehoznánk egy 12 ponton elérhető közrendbiztosi hálózatot. Feléleszteném ezzel a körzeti megbízotti rendszert. Sokat jelent, ha a lakosok közelében mindig elérhető egy olyan valaki, akit ismernek, és akiben megbíznak. Miből finanszírozná ezeket? Szerencsére, ha nehezen is, de az unió elindult abba az irányba, hogy ne csókosoknak, meg a „vejnek” osztja majd a pénzeket, hanem oda, ahol normálisan és ellenőrizhetően felhasználják ezeket. Emellett egy nagyjából ezer fős önkormányzati apparátus megfelelő működtetésével olyan feladatokat is meg tudunk oldatni, amiért nem kell külön pénzt fizetni.