Sejtkutatók kapják az orvosi Nobel-díjat

Az amerikai Mayo Clinic egészségügyi központ patológusa szerint a betegek tüdőszövet-mintái úgy néznek ki, mintha mustárgázt lélegeztek volna be –Augusztus közepén először okozott halált az e-cigaretta az Egyesült Államokban, majd nem sokkal később máraz elektromos cigaretta szívásának, és 46 államban több mint 800 embert ápolnak a komoly tüdő- és légúti megbetegedésekkel. Az esetek után Kalifornia kormányzója járványnak minősítette a szerkezet használatát. Az amerikai Mayo Clinic egészségyü központ kutatói 17 beteg (köztük két elhunyt páciens) tüdőszövetéből vettek mintát. Ezek elemzése során kiderült, a nikotint vagy marihuánát párologtatóknál olyan tüdőkárosodást tapasztaltak, mintha mérgező vegyi anyagokkal érintkezve szereztek volna kémiai égési sérülést – írja a The New York Times. Brandon T. Larsen szerint „a sérülések ugyanúgy néznek ki, mintha az I. világháborúban használt mustárgázzal érintkeztek volna a páciensek”. A The New England Journal of Medicin című tudományos szaklapban megjelent publikáció szerint a minták 19 és 67 év közötti férfiaktól (13 betegtől) és nőktől (négy) származnak. A tanulmányból kiderül, hogy 70 százalékuk használt marihuánát vagy kannabiszolajat. A szakember szerint egyelőre korai lenne azt megmondani, hogy az életben maradt betegek tüdeje képes lesz-e meggyógyulni. Larsen azonban nem tartja kizártnak, hogy később krónikus légzőszervi problémákkal fognak majd küzdeni.