Borkai: Hibáztam, és megbántam

Arra voltunk kíváncsiak, a párt szerint mennyire egyeztethető össze a győri polgármester ügye a keresztény értékekkel.

Az ügy Borkai Zsolt magánéletének része, ezért azt nem kommentáljuk – így reagált a Fidesz lapunk megkeresésére Borkai Zsolttal kapcsolatban.az elmúlt napokban több fénykép és videó is megjelent, amin a győri polgármester és Rákosfalvy Zoltán ügyvéd látható több nő társaságában. Ezzel kapcsolatban arra lettünk volna kíváncsiak, hogy mivel a Fidesz politikája és világnézete – ahogyan arra a miniszterelnök és a kormánypárt más politikusai rendre felhívják a figyelmet – a keresztény értékekre, ezen belül hangsúlyozottan a családok védelmére, támogatására épül, a Borkai Zsoltról publikált fotók, videófelvételek a Fidesz megítélése szerint mennyiben felelnek meg az említett értékeknek, illetve mennyiben sértik azokat. Különös tekintettel arra, hogy a szóban forgó felvételek a nyilvánosságra került állítás szerint pünkösdkor készültek. Kíváncsiak lettünk volna arra is, ha a felvételek sértik a keresztény értékeket, tervezik-e a Fideszben, hogy etikai vagy egyéb eljárást indítanak Borkai Zsolt ellen? Azt a kérdést is feltettük, hogy a Fideszben a történtek után mennyiben tartják alkalmasnak Borkai Zsoltot a polgármesteri tisztség betöltésére. Arról is érdeklődtünk, hogy a pártban indítanak-e vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy Borkai Zsolt jövedelmi viszonyai vajon lehetővé teszik-e, hogy yachtot béreljen, magánrepülőgépet használjon.