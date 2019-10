Reagált a Fidesz Borkai botrányára

A részvételüket biztosra ígérők körében a hivatalban lévő főpolgármestert és az ellenzék jelöltjét egyaránt 38 százaléknyian támogatják.

a teljes budapesti választónépesség körében Tarlós István támogatottsága 32 százalék, Karácsony Gergelyé 31 százalék.

A felmérés szerint Puzsér Róbertre 4 százaléknyian szavaznának, míg Berki Krisztián támogatottsága mérhetetlen. Az adatok alapján mindössze 7 százaléknyi szavazó mondja, hogy biztosan nem szavazna. További 1 százalék érvénytelenül voksolna, 25 százaléknyian nem tudják, vagy nem válaszoltak a kérdezőbiztosnak. Így a bizonytalanok aránya 33 százalék. Az Iránytű mérése szerint

a részvételüket biztosra ígérők körében Tarlóst és Karácsonyt egyaránt 38 százaléknyian támogatják.

Azok körében, akik csak valószínűleg szavaznának, vagy valószínűleg nem szavaznának, Tarlósnak kicsivel nagyobb a támogatottsága, így elvben neki vannak mozgósítható tartalékai. Kérdés, hogy mennyi lehetőség van mozgósításra úgy, hogy a választók háromnegyede már most „nagyon mocskosnak” érzi a kampányt. És bár a bizonytalanok kétharmada ezért mindkét oldalt okolja, a Fideszt a 20, míg az ellenzéket csupán egy százalékuk tartja egyedüli felelősnek a kampány eldurvulásáért. Az Iránytű Karácsony Gergely kiszivárgott hangfelvételére is rákérdezett. Jellemző, hogy a hangfelvételről főleg az elkötelezett választók hallottak, az ellenzék és a kormány támogatóinak is 69 százaléka hallott róla. A meggyőzendő bizonytalanoknak viszont csupán a 42 százaléka. A felvétel különösebben nem befolyásolta a választókat. Azoknak a bizonytalanoknak, akik egyáltalán hallottak a felvételről, a 82 százaléka azt mondta, hogy érdemben nem változott a véleménye Karácsony Gergelyről. Ellenszenvesebb csupán 2 százalékuknak lett, 5 százalékuknak pedig inkább rokonszenves lett tőle. Az ellenzéki választók között 17 százalék azoknak az aránya, akiknek Karácsony rokonszenvesebb lett a felvétel kiszivárgása után. Az ellenzéki szavazók 52 százaléka szerint amúgy a felvétel inkább azt bizonyítja, hogy Karácsony tisztességes. Összességében a felvételről halló választók 23 százaléka szerint semmi új nem derült ki abból. 31 százalékuk szerint a felvételből inkább az derült ki, hogy Karácsony tisztességes – a bizonytalanok 30 százaléka gondolja ezt – míg azt, hogy Karácsony eleve hiteltelen volt, a választók 30 százaléka gondolja – javarészt kormánypártiak, a bizonytalanok 13, az ellenzéki szavazók 10 százaléka vallja csak ezt.