Budán most egy ideig nehéz lesz kokainhoz jutni

Dílerek dílerét és két vásárlóját is elkapták a II. kerületi rendőrök: mintegy 400 gramm kokaint, autókat, ékszereket foglaltak le tőlük.

Komolyabb drogfogásról adott hírt a police.hu : a rendőrök azonosítottak, majd el is kaptak három férfit, akik a gyanú szerint több budai kerületben is terítettek kokaint és feltehetőleg marihuánát. A nyomozás adatai alapján a terjesztők ellátója a 45 éves L. Árpád volt, akitől a két díler – a 43 éves törökbálinti T. Gábor, valamint a 46 éves K. Gábor – többször is vásárolt drogot, hogy aztán azt saját vevőkörében árulja.