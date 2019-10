A fővárosban mindenhol lesz ellenzéki szavazatszámláló – Alternatív voksnyilvántartóval is készülnek Karácsonyék

A rendszert a fővárosban szervezték meg, de javasolni fogják a települések kampánycsapatainak is a bevezetését.

Budapesten minden szavazókörben lesz ellenzéki delegált, aki az önkormányzati választás tisztaságát ellenőrzi – jelentette be Karácsony Gergely hétfői sajtótájékoztatóján, amelyet Kálmán Olgával és Kerpel-Fronius Gáborral tartott. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt közölte azt is, hogy egy alternatív szavazatszámláló rendszert fejlesztettek október 13-ra, amely „mindenkit megnyugtathat afelől, hogy semmilyen csalás nem történik majd.” A rendszer egyébként úgy működik, hogy a szavazóköri jegyzőkönyveket a voksszámlálók lemásolhatják. Ezt a kerületi kampányfőnököknek küldik majd, akik feltöltik egy nem nyilvános adatbázisba és összevetik az adatokat. A rendszert a fővárosban szervezték meg, de javasolni fogják a települések kampánycsapatainak is a bevezetését. Kálmán Olga, a korábban a DK támogatásával induló főpolgármester-jelölt szerint mindenkinek biztonságban kell éreznie magát a szavazófülkében, ezért is fogják üzemeltetni az alternatív rendszert. – Budapest egyet akar, változásra van szüksége, ez pedig a választók akaratának megfelelően Karácsony Gergely főpolgármestersége lesz – mondta, hozzátéve: nemcsak a szavazatunkat akarjuk biztonságban tudni, hanem a rendszerünket is. Ezért – folytatta Kálmán Olga – mindenki gondolja át az egész országban, ki lesz a változást elhozó jelölt, és ki a NER helytartója. Ebben is segítene az ellenzék: hétfőtől működik az ittleszek.hu honlap, amelyen mindenki keresheti megkeresheti ellenzéki polgármester –, illetve képviselő-jelöltjét. Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum politikusa és egykori főpolgármester-jelöltje, szintén azt emelte ki, hogy az ellenzéki pártok számára nagyon fontos a választások tisztasága. Hozzátette azt is, az ellenzéki szavazatszámlálókat a voksolás napján ellenzéki jogsegélyszegély szolgálat segíti majd. Karácsony Gergely kérdésre válaszolva leszögezte: ilyen gusztustalan kampánnyal még nem találkozott.