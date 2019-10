A kutyahús csak dísz a migránshazugságok tortáján

Egy hétre annyiba kerül a hajó, mint amennyit tavaly két hónap alatt keresett a győri polgármester.

az állításait, amely egyebek mellett korrupcióval és kábítószer-használattal gyanúsította meg őt, valamint olyan felvételeket tett közzé, amelyek szerint a politikus egy jachton rendezett szexpartin vett részt. Alig három nappal később viszont a győri polgármester részben megváltoztatta álláspontját. Hétfőn ugyanis Borkai Zsolt az önkormányzat közvetett tulajdonában lévő GyőrPlusz TV-ben olvasott fel egy nyilatkozatot – anélkül, hogy újságíró kérdezett volna tőle. A politikus elismerte, hogy „részben valódiak” a felvételek, ám azok állítása szerint nem tavaly pünkösdkor készültek, hanem évekkel ezelőtt, és részben manipuláltak. – Nem vagyok rá büszke, és szeretnék elnézést kérni elsősorban a családomtól. Hibáztam és megbántam – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki azt is megjegyezte, hogy nem követett el törvénysértést, és nem is lép vissza a polgármesterségtől. – A győriek vasárnap eldöntik, hogy szeretnék-e közösen folytatni a tizenhárom éve elkezdett munkát – tette hozzá. Borkai Zsolt nyilatkozatában sejtelmesen arról beszélt, hogy évek óta nyomást gyakorolnak rá a politikai ellenfelei, akik szerinte azt szerették volna elérni, hogy visszalépjen a polgármesterségtől. A városvezető tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna, az út költségeivel kapcsolatban pedig azt állította, hogy az utazást nem közpénzből finanszírozta. Ezzel elismerte, hogy ő fizette a költségeket, márpedig ha valóban így történt, mélyen a zsebébe kellett nyúlnia. Lapunk ugyanis beazonosította a Borkait is ábrázoló képeken szereplő jachtot, ennek alapján pedig a jármű a dubrovniki kikötőben horgonyzó Lagoon 450F típusú, 12 méteres hajó, amelynek bérlése egy hétre csaknem 5000 euróba (több mint 1,5 millió forintba) kerül főszezonban. További 3000 eurót (csaknem egymillió forintot) letétként kell befizetni. Vagyonbevallása szerint Borkai Zsolt tavaly bruttó 983 ezer forintot keresett havonta, továbbá olimpiai járadékot is kap 263 ezer forintot. Emellett volt 20 millió forintnyi készpénze, de 10,5 millió forint tartozása is. Időközben egy pornóoldalra felkerültek a szexpartin résztvevő nők nevei. Az egyikről Hadházy Ákos független képviselő kiderítette, hogy egy vidéki városban egyéni vállalkozó, aki testvérével együtt 2017-ben csaknem 3 millió forint uniós támogatást kapott üzletéhez. A testvérpárosról a kormánypárti TV2 akkor egy hosszú riportműsort is közölt. Lapunk elérte a nőt, aki azonban érdeklődésünkre csak annyit mondott, hogy nem kíván nyilatkozni. A Borkai Zsoltról készült felvételeket publikáló ismeretlen, „ez az ördög ügyvédje” nevű blogot hétfőn eltüntették, ám később egy másik tárhelyen ismét feltöltötték a képeket és a videókat. A győri polgármester egyébként arra nem tért ki nyilatkozatában, hogy igaz-e a blog állítása, miszerint Rákosfalvy Zoltán ügyvéd magánrepülőgépével érkeztek az Adriára. Az ügyvéd szintén részt vett a szexpartin.

Fidesz: Magánügy „Az ügy Borkai Zsolt magánéletének része, ezért azt nem kommentáljuk” – így reagált a Fidesz lapunk megkeresésére a pénteken kirobbant botránnyal kapcsolatban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a felvételek mennyire egyeztethetők össze a Fidesz politikájával és világnézetével, különös tekintettel arra, hogy a szóban forgó videók és képek a blog állítása szerint pünkösdkor készültek. Miután a miniszterelnök és a kormánypártok más politikusai rendszeresen hivatkoznak a keresztény értékrendre, ezen belül pedig hangsúlyozottan a családok védelmére, kíváncsiak lettünk volna arra is, hogyha a felvételek sértik a kormánypártok értékeit, akkor tervezik-e, hogy etikai vagy egyéb eljárást indítanak Borkai Zsolt ellen. Azt a kérdést is feltettük, hogy a Fideszben a történtek után mennyiben tartják alkalmasnak Borkai Zsoltot a polgármesteri tisztség betöltésére, valamint arról is érdeklődtünk, hogy a pártban indítanak-e vizsgálatot azzal kapcsolatban: Borkai Zsolt jövedelmi viszonyai vajon lehetővé teszik-e, hogy jachtot béreljen.

Audi földektől a NER-kaszinókig

Az elmúlt években milliárdos vagyonra tehetett szert Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse – aki szintén felbukkan a jachton készült videóban –, ez pedig nem ment volna kiváló politikai kapcsolatok nélkül. Nevét klasszikus telekspekuláció tette először ismertté: az ügyvéd ugyanis 2011-ben kezdett gyors termőföld-felvásárlásba Győr környékén, ám nem búzát akart aratni a kisalföldi termőterületen, hanem százmilliókat - ugyanis e termőföldeken épült fel nem sokkal később az Audi logisztikai központja. Az ügyet még 2012-ben tárta fel a HVG, a történet így országosan ismertté vált, ám idővel feledésbe merült. Az ügyvéd által felvásárolt mintegy héthektárnyi termőföldet a győri és kormányzati hivatalok átminősítették ipari parkká, így az értéke jelentősen megnőtt, a nem csekély hasznot pedig az ügyvéd, valamint az érdekeltségébe tartozó offshore cég tudta bezsebelni. Az önkormányzat már korábban készült arra, hogy az Audi-gyár a működéshez szükséges logisztikai központot is városba telepíti majd. Bár a Borkai Zsolt által vezetett önkormányzat szavakban elkötelezett volt az újabb Audi-beruházás mellett, mégsem kezdett a földek kisajátításába vagy felvásárlásába. Rákosfalvy Zoltán sem vakon cselekedett: dokumentálhatóan a győri önkormányzatnak is dolgozott, de voltak magasabb kapcsolatai is. (Az atlatszo.hu kimutatás szerint dolgozott Lázár Jánosnak, aki abban az időben Fidesz frakcióvezetője volt.) Az ügyletet 2017-ben újra megismételték, akkor már mintegy 20 hektárnyi olyan termőföld került az Audi birtokába, amely korábban Rákosfalvy Zoltán nevén volt. Az ügyvéd – és nem zárható ki, hogy mások is környezetéből –, már a két ingatlanügyletből több százmillió forintos, de akár milliárdos nagyságrendű haszonra tehetett szert, ám ez még csak az első megálló volt a gazdagodás útján.



Épp ott vásárolt fel földeket Borkai barátja, ahol később az Audi építkezni akart Fotó: H. SZABÓ SÁNDOR / ORFK

A következő lépés a vidéki kaszinópiac egy részének megszerzése volt. Ez viszont az ügyvéd vagy a győri polgármester magasabb politikai beágyazottságát is bizonyítja, a Fidesz-kormány ugyanis csak nagyon keveseknek osztott kaszinóműködtetési jogot. Ebbe a szűk NER-elitbe került be Rákosfalvy a Treff Klub Kft.-jén keresztül. A cég birtokolja a miskolci, a győri és a pécsi kaszinókat: ezek közül tavaly a győri és a pécsi érdekeltségnek volt érdemi, 1,8, valamint 1,2 milliárd forintos forgalma. A két cég egy év alatt 300 millió forintot hozott az egyedüli tulajdonos Rákosfalvynak, ám ha beindul az üzlet, akkor az évi egymilliárdot forintot elérő nyereség sem kizárt. Az ügyvéd egyébként mindössze öt cégnek a tulajdonosa közvetlenül – abból az egyik felszámolás alatt áll, kettő gyakorlatilag alvó vállalat. Az idén alapított Püspökvár Kft. – amelyben résztulajdonos Somogyi János Tibor, ismert győri vállalkozó is – azzal került be a hírekbe, hogy a e cég szerezte meg győri belvárosban álló Vaskakas házat, amit a Kisalföld napilap szerint az ingatlanközvetítő nettó 240 millió forintos áron árult, ám azt nem tudni, hogy mennyiért került a kft. birtokába. – P.Zs.