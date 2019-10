Milliárdokért védi a MÁV-ot Pintér egykori üzleti köre

Az újlakások magas ára csak részben köszönhető a szűkös kínálatnak, a másik ok, hogy az építési költségek is jelentősen emelkedtek az elmúlt években.

lakásárak

0,2 százalékkal

Budapesten már átlagosan 885 ezer forintot kérnek egy újépítésű lakás négyzetméteréért, Debrecenben 610 ezer, Székesfehérváron 607 ezer, Szegeden 576 ezer forint az átlagos négyzetméterár – derül ki az ingatlan.com körképéből. Győrben kicsit kevesebbért, 462 ezer forintért kínálták az új lakások négyzetméterét, ami a kínálat folyamatos bővülésének is köszönhető – jegyezte meg Balogh László, a szakportál vezető gazdasági szakértője. A kínálat amúgy nem túl bőséges: jelenleg valamivel több, mint 6 ezer újépítésű lakás vár gazdára. Budapesten mintegy 3 ezer, a megyeszékhelyeken 1000, a többi vidéki városban kicsit több, mint 1500 újlakást kínálnak eladásra. Az elmúlt egy-két évben elindított beruházások keretében épülő lakások nagy részét várhatóan az év hátralévő hónapjaiban adják át, mivel a kedvezményes lakásáfáról szóló eredeti – azóta módosított – jogszabály szerint az idei év végéig átadott lakásokra vonatkozott az 5 százalékos áfakulcs. Emiatt sok fejlesztő felpörgette az építkezéseket, hogy elkészüljenek a lakások – fogalmazott Balogh László. Az építőipari kapacitás és munkaerőhiány miatt azonban az épülő lakások 40-50 százaléka csúszásban van az eredetileg tervezett átadáshoz képest. (A jogszabály tavalyi módosítása alapján 2023 végéig alkalmazható a kedvezményes áfa azoknál a lakóépületeknél, amelyek 2018. november 1-je előtt már rendelkeztek építési engedéllyel.) A jelentős csúszásokra a napokban a jegybank is felhívta a figyelmet: adataik szerint a fővárosban az idén a várakozásokkal ellentétben a lakásátadások száma nem dönt majd rekordot, a tervezett 15 ezer újépítésű lakás közül várhatóan csak mintegy 9 ezer készül el még az idén. Az újlakások magas ára ugyanakkor csak részben köszönhető a szűkös kínálatnak, a másik ok, hogy az építési költségek is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. A KSH legfrissebb adatai szerint az építőipar termelői árai 10,2 százalékkal nőttek az idei első félévben, pedig már korábban is erőteljes drágulás jellemezte a piacot. A lakásárak emelkedése így már öt éve tart, emiatt a vevők egyre inkább az olcsóbb lakásokat keresik. Az eladott lakások összetétele a korábban becsültnél nagyobb mértékben tolódott az alacsonyabb értékűek felé – mutat rá a KSH kiadványa is, amely szerint az idei év első negyedévében a 2015-höz mért tiszta árváltozás az új és a használt lakások piacán is közel 60 százalékra tehető. A drágulás azóta sem állt meg, de lassult. Azaz elmúlt negyedévben Magyarországon 1,6 százalékkal emelkedtek a lakásárak az első negyedévi 5 százalékos drágulás után. Éves összevetésben azonban ez még mindig azt jelenti, hogy az egész unióban Magyarországon ugrottak meg a legnagyobb mértékben – 14 százalékkal – a. Utánunk Luxembourg követezik 11,4 százalékkal. A harmadik helyezett Horvátországban 10,4 százalékkal drágultak a lakóingatlanok, míg Szlovákiában, illetve Lengyelországban 8,3 illetve 8,2 százalékkal. Romániában mindössze 1,8 százalékkal kerültek többe a lakások mint egy éve, míg a 28 uniós állam között egyedüliként Olaszországbancsökkentek az árak. Az Európai Unió egészében és az euróövezetben egyaránt 4,2 százalékkal nőttek a lakóingatlanárak éves összehasonlításban az április-júniusi időszakban.