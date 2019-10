Rekviem a Hableány áldozatainak emlékére

Elindult az X-Faktor kilencedik évada, a műsor szerkesztői nem hagytak esélyt az unalomra.

Radics Gigi a tengeren túli karrierjére koncentrálva nem vállalta az újabb mentorszerepet az X-Faktorban, így az új évadban Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé Dallos Bogi került a negyedik zsűritag-mentor székébe. Azok kedvéért, akik Dallos Bogit nem tudnák hol elhelyezni a magyar zenei palettán, a szerkesztők szellemesen a műsor első tíz percére olyan indulókat válogattak össze, akik Bogi We All című slágerét adták elő a szimplán hamis danolászástól a metálos hörgésig. Bogi persze nem tévesztendő össze Csemer Boglárkával, azaz Boggie-val, ezt sikerült is egy zavarban lévő indulóval – és Boggie Parfüm című dalának megidézésével – illusztrálni. Persze Gigiről is röviden „megemlékeztek” egy énekkísérlettel. Az első igazán jó hangú versenyző ByeAlex dalával – a magát ukuelével kísérő − Bojár Eszter Anna volt, aki éppúgy tizenöt éves, mint Gigi volt első szereplései idején. A szerkesztők szerencsére korábban sem mutattak hosszabb részleteket a rosszabbnál rosszabb produkciókból, ám Anna feltűnése így is felszabadító élmény volt. Drámai ellenpontként érvényesült a tizennyolc éves rapper, Gödöllei Emánuel – művésznevén MnlSide − fellépése, aki kliséktől mentes, zűrös életéről és hétköznapi álmairól szóló, nagyon őszinte dala megindította a jelenlévőket. Olyannyira, hogy mint az később ByeAlex közösségi oldaláról kiderült: a Messziről jöttem című szám klipet is kapott. Igaz, a videómegosztón újabb, Manuel művésznéven kell keresni, de ez fél nap alatt több mint hatvanezer zeneszeretőnek sikerült is. Gáspár Laci és Puskás Peti egymás zrikálásával és szórakoztatásával is gondoskodott a változatosságról – ha kellett, tácra is perdültek a színpadon −, ám egy rövid időre mégis a szívünkhöz kellett kapni, amikor a hetvenéves Balogh Antal Géza megérkezett a gitárjával. Állítása szerint ugyanis negyven évig csak szobadísznek használta a hangszert. Ám mégsem egy Uhrin Benedek-típusú alak tűnt fel benne, igaz, nem is Gianmaria Testa, vagy Bródy János, akinek a dalát magával hozta. A hitelesen előadott Filléres emlékeim elsősorban az öccsének szólt, akit harmincöt éve nem látott, miután egy kisebb kölcsön után köddé vált. A produkció extra jutalma a családegyesítés volt. Arról már könyveket írtak, hogy énekelni miért is jó, milyen intellektuális és érzelmi többlettel jár, ám azt sokan szem elől tévesztik, hogy ha közönség elé lépnek, nem árt, ha énekük másnak is örömöt szerez. A magabiztosságot viszont gyakran összekeverik az elbizakodottsággal: az X-Faktor új évadának első epizódja ezt újra jól az eszünkbe véste, amikor hosszabban elidőzött a mentorokat sértegető versenyzőknél. Egy ilyen próbálkozó után tökéletes ellenpont volt a tizenkilenc éves Bagdi Enikő fellépése, aki láthatóan nem volt elszállva magától, pedig simán ő lehet majd a tehetségkutató egyik legerősebb versenyzője. Gyorsétteremből érkezett – éppúgy, mint az előző évadban Tamáska Gabriella −, ám Bogi lelkesedésében az új amerikai sztárhoz, Billie Eilishhez mérte, mondván, ő lesz majd a magyar megfelelője. Legyen úgy, bár ez még azért nagyon az út eleje.