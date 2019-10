Klímaváltozás miatt párolgott el a víz a Marsról

Új manőverrel próbálkoznak a kutatók az Insight űrszonda robotvakondjának kiszabadítására. A műszer mintegy fél éve van beszorulva a Mars talajába, 35 centiméter mélyen.

A HP3 német fejlesztésű műszer feladata a vörös bolygó belsejében a meleg áramlatok mérése. A Német Űrkutató Központ (DLR) szakértői abban bíznak, újabb bizonyítékokat találnak arra, hogy a Mars még mindig rendelkezik forró, áramló maggal.

Első, négy órán át tartó művelete során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 35 centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában és hónapok óta nem jut tovább. Ennek oka valószínűleg az, hogy a műszer egy viszonylag széles lyukat ásott, ezen azonban már nem talál fogást. Ezért ahelyett, hogy lefelé fúrna, egy helyben ugrándozik - mondta Tilman Spohn, a projekt tudományos vezetője. A DLR szerint megoldást jelenthetne, ha az Insight egyik robotkarjának lapátja segítségével odaszorítanák a robotvakondot a lyuk falához. Így újra megkapaszkodhatna és folytathatná a fúrást.

Az InSight űrszonda robotkarjának eredeti feladata a különböző műszerek kihelyezése a Mars felszínére. Most azonban a kutatók megpróbálják úgy átprogramozni, hogy meg tudja fogni a HP3-at. Ekkor azonban fennáll annak kockázata, hogy a robotvakond behorpad. Viszont ha semmi sem sikerül, és a HP3 nem jut mélyebbre, akkor is tud méréseket végezni. Jelenleg is ezt csinálja, de mégiscsak jobb lenne mélyebben - mondta Spohn.

Korábban azt feltételezték, hogy a HP3 egy kőnek ütközött. Ennek valószínűsége azonban geológusok számításai szerint csak 5 százalék. A kutatók kifejtették azt is, miért csak most próbálkoznak a probléma megoldásával: minden kockázatot és opciót alaposan át kellett gondolniuk. A Marson lévő műszerek kezelése ráadásul meglehetősen időigényes, egy hétig tart, míg egyetlen, a Földön kiadott parancs teljesül a Marson. Az, hogy az új kísérlet eredménnyel jár-e, előreláthatóan csak szerda délután derül ki Spohn szerint.