Sneider Tamás: Semmilyen szinten nem tudtam róla, mire készülnek a győriek

A Jobbik elnökét is meglepte, hogy pártjának egyéni jelöltjei visszaléptek Győrben. Szerinte kilóg a lóláb.

Visszalépett Győrben a Jobbik mind a négy egyéni képviselőjelöltje –, a párt helyi vezetője a Facebookon. Fodor közlése szerint ezzel az „ellenzéki moslékszövetség” elveszítette a képviselőjelöltjeinek negyedét, és minimális győzelmi esélyeit is. Kilépésük – állította – hónapok óta tervezett volt, nincs köze a Borkai Zsolt fideszes polgármestert „ocsmány módon lejárató anyagokhoz”. Sneider Tamás, a Jobbik elnöke lapunknak elmondta: „semmilyen szinten nem tudtam róla, hogy Fodor Roland vezetésével mire készülnek a győri jobbikosok”. Ha ártani akartak az ellenzéki összefogásnak, és nem csupán Győrben, hanem országosan is, akkor politikai szempontból hasznosabb lett volna, ha ezt hamarabb meglépik – vélekedett a pártelnök. Így viszont kilóg a lóláb. Valami más is van a háttérben – utalt Sneider Tamás a Fidesz lehetséges szerepére. Kérdésünkre hozzátette: nincs olyan információja, hogy más településeken is előfordulhat hasonló eset. A Jobbik közleményt adott ki, ebben határozottan elítélte a győri visszalépéseket. Az országos elnökség döntése alapján a győri alapszervezet működését felfüggesztették, a négy visszalépő jelöltet összes párton belüli tisztségéből visszahívták, velük szemben etikai eljárás indítottak. Azokon a településeken, ahol a jobbikos tagság az ellenzéki együttműködésben való indulás mellett döntött, a Jobbik továbbra is tartja magát a megállapodásokhoz. Így Győrben is arra kéri szimpatizánsait, hogy az ellenzéki együttműködés jelöltjeit támogassák az október 13-ai választáson – zárul a Jobbik közleménye.