Össze van kötve a magyar és a román biztosjelölt sorsa, von der Leyen új nevet is kérhet Orbántól

Öt év alatt negyed órányi időre fordult meg a fejében, hogy lemond, pedig jelentős fideszes többséggel „küszködte” végig a ciklust – ez is kiderül abból az interjúkötetből, amit dr. Lengyel Róbert siófoki polgármesterrel készített MSZP-s képviselőtársa, Völgyi Lajos.

A Balaton déli partjának egyetlen kulturális folyóirata, az amúgy adományokból létező (a siófoki képviselő-testület erre az évre egyetlen fillér támogatást sem szavazott meg a kiadására) SiópArt első mellékleteként megjelent kötet siófoki bemutatóján Lengyel Róbert felidézte az életinterjúban is elmondottakat: „Civilek szimpátiatüntetést szerveztek mellettem kiállva, ami téli időben, este hatra lett meghirdetve a városháza előtti térre. Az irodámból pont odalátni, és negyed órával a kezdés előtt még egy teremtett lélek sem volt. Akkor azt mondtam, hogy ha valóban senki sem áll ki mellettem, akkor nincs értelme csatáznom. De a kapualjakban, a sötétben gyülekeztek az emberek és hat órára megtelt a tér...” A rendőrsztorik a legkedvesebbek számára a kötetben – árulta el a hajdani paksi kommandós, ex siófoki rendőrkapitány polgármester, megjegyezve: „Rendőrként, köztörvényesek között könnyebb volt, a bűnözők körében ugyanis még működik a betyárbecsület, a politikusok között még az sem...”. A szerző és interjúalanya arról is fellebbenti a fátylat: 2013-ban éppen Völgyi Lajos kereste meg a jelenlegi polgármestert, hogy a rendőri vezetés után legyen a város vezetője. Miután nem csak bal-, hanem jobboldaliak is megkeresték, azután mondott igent a felkérésre, s ezt követte az öt évvel ezelőtti, csaknem kétharmados győzelem a Siófokot akkor már 20 éve vezető fideszes Balázs Árpád ellen. „A jóisten mentse meg ezektől Siófokot” – utal Lengyel a jelenlegi fideszes kihívóira, és azzal indokolja újraindulását az október 13-i választáson, hogy „egész életemben a hazát szolgáltam, és nem akarok egypártrendszerben élni, márpedig ez is a mostani választások tétje… Siófoknak is sötét jövőt jósolok, ha közel kerülnek a húsosfazékhoz az ugrásra kész pénzemberek...” Az interjúkötet bemutatóján a szerző, Völgyi Lajos, mint a városvezető képviselő- és harcostársa az elmúlt öt évben, elárulta: éppen a polgármester óriási kitartása, emberi tartása adott erőt neki is kisebbségben… S hogy hogyan tovább? Lengyel Róbert azt mondta, szeretne olyan öt évet a város élén, amikor kevesebbet kell harcolnia, több ideje jut kikapcsolódni, például vadászni. „Őzet elvből nem lövök, a disznó az egy más kérdés...”