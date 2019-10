Túlélésért küzd a Fidesz vasi erős embere

Szombathelyen a kormánypárt iránti szimpátia szétesőben. Ha élni tud ezzel az ellenzék, akkor annak a várost háttérből irányító Hende Csaba lehet a nagy vesztese.

A Publicus Intézet közvélemény-kutatása szerint Szombathelyen az ellenzék közös polgármester-jelöltje, Nemény András szeptember végén egy százalékkal több szavazatot gyűjtött volna, mint kormánypárti ellenfele, Balázsy Péter. Ilyen kicsi különbségnél aligha jelenthetünk ki többet, mint azt, hogy a vasi megyeszékhelyen rendkívül kiegyensúlyozottak a választási erőviszonyok. Főleg, hogy az ezer kérdezett 39 százaléka vagy azt mondta, még nem tudja kire szavaz, vagy azt, hogy nem megy el voksolni október 13-án. Saját tapasztalataink is hasonlók. Az utcán megszólított szombathelyiek nagyjából fele szavazna a Fidesz-KDNP és fele az ellenzéki pártok többségét integráló Éljen Szombathely! aspiránsaira. A Fidesz szavazókat a kormánypropaganda által percenként táplált migránsfélelem tartja össze, de néhányan azt is megemlítették, hogy szerintük Szombathely szépen fejlődött az elmúlt években. Az ellenzéki tábor azt hangsúlyozza, hogy a Fidesz mindent ellop, folyamatosan hazudik – főleg migráns-ügyben –, megosztja, lekezeli az országot, a 77 ezer lelkes város fejlődése pedig megtorpant, élhetőségét rontják a közlekedési nehézségek. (Utóbbit egyébként a fideszesek is elismerik.) A nekünk nyilatkozó szombathelyiek közül is sokan jelezték, hogy nem mennek el szavazni: ki azért, mert a Fidesz úgyis megmanipulálja az eredményt, ki meg azért, mert ő már 5-10 éve Ausztriába ingázik dolgozni, ott jól érzi magát, nem érdekli, mi van szűkebb hazájában, idegesíti őt, hogy az ország és a város nem igazán megy előre, és nem kér az itteni politikai viszályokból. Az előbbiekből az olvasható ki, hogy a szavazni nem akarók között a kormányt elutasítók vannak többségben, vagyis az ellenzék számára létkérdés, hogy minél nagyobb arányban tudja mozgósítani ezt a réteget. A szombathelyi kormányoldal érzi a bukásveszélyt. Hende Csaba, a város parlamenti képviselője, a Fidesz választókerületi elnöke mintha élet-halálharcként fogná fel a hétvégi megméretést. Az 59 éves jogász megtette azt, hogy pártja egyik szombathelyi rendezvényén, a több száz fős közönséggel kórusban lehazaárulóztatta az ellenzéket. Azt mondják a helybéliek, hogy ha a Fidesz veszít, akkor a korábban honvédelmi miniszterként szolgáló, ám ott rosszul teljesítő és leváltása óta háttérbe szoruló Hende megszűnik befolyásos politikai tényezőnek lenni Vasban. A Fidesz félelmei már csak azért sem alaptalanok, mert Szombathelyt az év eleje óta nem a kormánypártok irányítják. A 2014-es választáson a kormánypártok 9 helyet szereztek a városi képviselő-testületben. Ugyanennyi képviselőt küldött a grémiumba az MSZP-DK-Együtt és a pártokhoz nem kötődő baloldali civilek szervezete, az Éljen Szombathely!. A testületben egy-egy helyhez jutott a Jobbik és az önmagát polgári konzervatív szervezetként definiáló Pro Savaria. A polgármester-választást a kereszténydemokrata Puskás Tivadar nyerte meg, ám a tíz szavazat kevés a volt a Fidesz-KDNP-nek a többséghez a 21 tagú testületben, ezért bevették a várost irányító koalícióba a Pro Savaria egyetlen képviselőjét, Molnár Miklóst. A mérleg nyelveként működő, alpolgármesteri tisztséget kapó Molnár az arányosnál lényegesen több beleszólást harcolt ki magának, s ez hergelte a helyi Fideszt és Hende Csabát, akit errefelé mindenki a város tényleges parancsnokának tart. A konfliktus odáig fajult, hogy Molnár februárban odahagyta a városvezető koalíciót, és attól fogva az ellenzéket támogatta szavazatával. Így a városirányítás átkerült az ellenzék kezébe.



Tavasszal eldőlt, hogy az MSZP, a DK, a Momentum és az LMP közösen indul az Éljen Szombathely! színeiben. A Fidesz-KDNP tandem képviselői erre – felsőbb parancsra - úgy reagáltak, hogy a szombathelyi közgyűlésben minden megszólalásukkor migránsbarátnak és szivárványkoalíciósnak titulálták az ellenzéki képviselőket. Egy-egy közgyűlésen százszor elhangoztak ezek a jelzők, és ebből elege lett a Fidesz alpolgármesterének, Koczka Tibornak. Az 58 éves férfi nem vett részt ebben a keresztény szellemtől idegen, stigmatizáló színjátékban, így kegyvesztett lett. Később független polgármesterjelöltként regisztráltatta magát, s akkor kizárták pártjából. Hende Csaba a szombathelyi Fidesz-KDNP szövetség széteséséért és hatalomvesztéséért részben Puskás Tivadart okolta, ezért a kormánypártok már nem a 67 éves orvost indítják a polgármesterségért, hanem a politikusként teljesen ismeretlen Balázsy Pétert, aki jelenleg a megyei közgyűlés főjegyzője. A 33 esztendős jogász ellenfele a nála tíz évvel idősebb Nemény András. Az Éljen Szombathely jelöltje is jogász, 2000 óta tagja az MSZP-nek, háromszor indult a parlamenti választáson, de Hende mindig legyőzte őt. Listáról 2010-ben bejutott az országházba. 2006 óta önkormányzati képviselő. Nemény választási vitára hívta Balázsyt, aki sokáig azt ígérte beleáll a harcba, ám a héten mondvacsinált indokkal visszalépett a szócsatától. A meghátrálás aligha a kormánypárti jelölteket izmosítja. Amiképp az se, hogy a Fidesz alpolgármestere leleplezte a párt álságos propaganda gépezetét. A szombathelyiek szerint az is rontja a kormánypártok megítélését, ahogy két éve el akartak bánni a város színházának intézményalapító igazgatójával, Jordán Tamással, mivel a Kossuth-díjas színész nem az „ő emberük”. Jordán – miután tüntettek mellette – maradhatott. Az ellenzéki tábort mozgósíthatja az is: az Éljen Szombathely! nyolc hónapja olajozottan irányítja a várost, ami sokaknak azt bizonyítja, hogy van élet a Fidesz után is.