Zuglói Millenáris Park lesz a Bosnyák téri remizből

Bemutatta programját a zuglói polgármesteri székért küzdő Horváth Csaba, aki szerint a XIV. kerület nem lehet a főváros mostohagyereke.

A Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és az Összefogás Zuglóért színeiben indul a vasárnapi választáson a zuglói polgármesteri székért Horváth Csaba. A szocialista várospolitikus egyrészt az elmúlt öt év sikeres kerületi programjainak folytatását ígéri, másrészt a korábbinál jobb érdekérvényesítést fővárosi szinten. A 17 éve fővárosi képviselőként, alpolgármesterként, szocialista frakcióvezetőként dolgozó politikus szerint a XIV. kerület amolyan mostohagyereknek számított a most befejeződő ciklusban. Elég egyszer végigmenni a Nagy Lajos király útján, hogy mindenki érezze, milyen rettenetes állapotban vannak a fővárosi fenntartású utak – emelte ki az egyik legtöbbet kifogásolt kérdést Horváth Csaba, majd a listához hozzátette a Bosnyák tér környékét és a Thököly úti sehová nem vezető sínpárt is. A kerület szocialista országgyűlési képviselőjével együtt hangsúlyozták, hogy a biztonságos, fejlődő, zöld és gondoskodó Zugló néven megismert programokat továbbviszik, ezek eddigi vállalásait egészítik ki újakkal. Tóth Csaba az egyik legfontosabb feladatnak az illegális szemétlerakók felszámolását nevezte és kiemelte, hogy közel vannak a MÁV-val a megállapodáshoz, hogy a kerület átvehesse az állami vállalattól a legszennyezettebb területeket és megtisztíthassa azokat. A vállalások között szerepel, hogy évente ötezer kerületi lakos ingyen vehet részt egészségügyi szűrésen, az óvónő- és háziorvos hiányt pedig bérlakások felajánlásával akarják csökkenteni. Horváth Csaba azt üzente a Fidesz zuglói hangaadóinak, hogy fejezzék be az idős emberek riogatását, mert minden kedvezményt, így a BVSC uszodába érvényes bérletrendszert is megtartják. Programjában közlekedési fejlesztéseket ígér, így az M4-es metró második szakasznak megépítését a Bosnyák térig, ahol egyébként megépítené a Zuglói Millenáris Parkot a mostani villamos remiz területén, s ezzel együtt az egész teret felújítaná. Az ellenzéki összefogás zuglói polgármester-jelöltje is bevette fejlesztési csomagjába az Örs vezér tere rendbetételét és akadálymentesítését, hisz ez régi kérés, de eddig a főváros ezt a tervet sem támogatta. Horváth Csaba a Népszava kérdésére megerősítette, hogy a munkát 2020-ban elvégzik, s örömmel veszik, ha az akadálymentesítést a környék nagy cégei is támogatják, ahogyan azt például néhány éve az IKEA ígérte. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kerület saját erőből is megvalósítja a fejlesztéseket és rendbe teszi a teret. A vállalások között szerepel, hogy a Kisföldalatti Mexikói úti végállomásánál intermodális csomópontot alakítanak ki, és P+R parkolókat építenek. A légtérzaj csökkentéséért a szomszédos kerületekkel együtt harcol – jelentette ki az ellenzéki várospolitikus a tájékoztatón. A Horváth Csaba programját ismertető kiadványban bújt el a magyarázat, hogy miért éppen ebben a kerületben indul a polgármesteri székért az egyik legtapasztaltabb várospolitikus: édesanyja évtizedek óta itt él, s első munkahelyei is ebben a kerületben voltak. Minden kérdést az itt élőkkel együtt, véleményüket meghallgatva szeretne megoldani, s azt mondja: kellő szakmai és politikai tapasztalata van Zugló vezetéséhez. A programbemutatón a kormánypárti média képviselőit egy cseppet sem érdekelték a polgármesterjelölt tervei, kizárólag az ellenzéki összefogás belső vitáira, és kispesti baloldali városvezetők feltételezett korrupciós ügyeire lettek volna kíváncsiak, ám Horváth Csaba mindössze annyit reagált, hogy ha hasonló vádakkal találkozna Zuglóban, kivizsgáltatná az ügyet.