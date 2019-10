Jobboldali, de ellenzéki jelölttől tart Sopronban a Fidesz

A jelenleg önkormányzati képviselő kormánypárti Farkas Cipriánnak a párbeszédes Gibicsár Imrével és a független Varga Norberttel kell megküzdenie, aki mögé azonban felsorakoztak az ellenzéki pártok.

Nem biztosak a győzelmükben a kormánypártok Sopronban, ezért mindent bevetnek az összellenzéki független jelölt, Varga Norbert ellen – számoltak be forrásaink. Sopront ugyan 1990 óta – amikor is Szájer József legyőzte a legnépszerűbb MSZP-st, Pozsgay Imrét – fideszes fellegvárként könyvelték el, ám a rendszerváltás után négy cikluson keresztül független, majd szocialista polgármester irányította a települést. A Fidesz-KDNP csak 2006-ban vette át a város irányítását, az akkor megválasztott Fodor Tamás tizenhárom éve ül a polgármesteri székben. Vasárnap viszont bizonyosan új városvezetőt választanak a soproniak, ugyanis Fodor helyett a kormánypártok Farkas Cipriánt indítják. Úgy tudjuk, a jelenlegi polgármester negyedszer is megmérette volna magát, ám Budapesten elégedetlenek voltak vele, így lecserélték – információink szerint néhány kérdésben megpróbált szembemenni a budapesti pártközponttal, így kegyvesztetté vált.



A jelenleg önkormányzati képviselő kormánypárti Farkas Cipriánnak a párbeszédes Gibicsár Imrével és a független Varga Norberttel kell megküzdenie, aki mögé azonban felsorakoztak az ellenzéki pártok, így a Momentum, a Jobbik, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az LMP és a Mindenki Magyarországa is őt támogatja. Cseppet sem mellékesen az egyetemi oktató Varga Norbertről köztudott, hogy jobboldali-polgári értékeket vall, korábban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi elnökeként dolgozott, tagja volt a polgári körök országos koordinációs testületének, sőt, 2006-ban Fodor Tamás kampányának egyik vezetőjeként tartották számon. Vagyis nehéz rásütni a jelen kampányban a kormánypártok által előszeretettel osztogatott gyurcsányista jelzőt – nem véletlen, hogy a Fidesz-KDNP hasonló választási végeredménytől tart, mint a tavalyi, hódmezővásárhelyi időközi voksoláson, ahol a szintén jobboldali Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás élén legyőzte a kormánypárti jelöltet. – Nem is jelentettek be semmilyen városi közvélemény-kutatási felmérést – mondta a Népszavának Varga Norbert –, pedig a korábbi választásokon rendre kommunikálták, milyen jól áll a jelöltjük. Láthatóan nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, hogy egy jobboldali kihívója akadt az emberüknek.

Szintén a verseny kiélezettségét mutatja, hogy nemcsak a helyi, a városvezetést támogató médiumok, de az országos kormánypropaganda is célba vette az ellenzék támogatta független jelöltet: a királyi tévé mellett több, a kormánypárti KESMA-hoz tartozó orgánum is lejárató hadjáratot indított ellene. És persze megpróbálják ellehetetleníteni Varga kampányát: óriásplakáthelyet csak kettőt kapott – a többin a Fidesz-KDNP hirdeti magát sok tízmillióért –, a kisebb plakátjait letépdesik, internetes hirdetéseit folyamatosan feljelentik, s nem adnak ki számára helyiségeket a városban, ahol megtarthatná rendezvényeit. – Ennek ellenére sok fideszes jelezte már, hogy rám voksol majd jövő vasárnap – állította a független polgármesterjelölt. – Egy részük azért, mert régóta ismer, mások pedig mert olyan témát vettünk elő a kampányban, ami pártállástól függetlenül minden sopronit érint: a belső migráció óriási gondot okoz Sopronban, a város vezetése viszont letagadja, asztal alá söpri a problémát, ami napi szinten jelentkezik mindenütt. Ráadásul olyan, országosan ismert és elismert támogatók sorakoztak fel mögöttem, mint Pálinkás József, az MTA volt elnöke, Bod Péter Ákos egykori miniszter, Beer Miklós korábbi váci püspök, akik a kormánypárti szavazók is tisztelnek. Sokan pedig azt szeretnék, hogy megszűnjön Sopronban a vezérelvű városvezetés, amely ráadásul mindenben a budapesti központi ukázt követi, függetlenül attól, hogy az jó-e a városnak – tette hozzá.