Néhány óra alatt ábrándult ki az ellenzéki összefogásból a miskolci LMP-s

A fideszes képviselők gyász közben is azon dolgoznak, hogy a következő polgármestert sakkban tartsák.

Mindent elárul a NER és a Fidesz működéséről, ami most Mohácson történik – írja a Pécsi Stop . Egész Mohács gyászolja a tragikus módon elhunyt polgármestert, Szekó Józsefet. A gyászból a városvezetés is kivette a részét, már a polgármester halála napján megható hangulatú testületi ülést tartottak. Szombaton magas rangú fideszes vezetők - köztük Orbán Viktor - jelenlétében temették el Mohács polgármesterét.

A temetés előtti napon, pénteken ugyanakkor a képviselő-testület tagjai váratlanul egy most szerdára szóló rendkívüli testületi ülésre kaptak meghívót – három nappal a választások előtt. Az ülés azért is váratlan, hiszen éppen Szekó polgármester halála napján tartották az utolsó ülésüket, amikor elvileg minden szükséges döntést meghoztak.

Hirtelen kellett egy kis pénz az egyletnek

A pécsi portál szerint az előterjesztésekből kiderül, hogy miért kellett ilyen sürgősen összehívni a testületet: a „2019. évi költségvetés I. módosításáról-2 szóló előterjesztés” 17,3 millió forintos városi forrást javasol a Mohácsi Torna Egylet részére. Hogy a Szekó halála után eltelt egy hétben milyen többletköltségek merülhettek fel az egyesületnél, azt az előterjesztés nem részletezi.

Az azonban tudható, hogy az MTE a fideszes erős ember, Bánki Erik féltestvére, Bauer Zsolt elnökletével működik.

Ez az a vidéki klub, amelynek a Fidesz pécsi polgármesterjelöltje, Vári Attila hagyott jóvá csinos tao-támogatást frissen megválasztott vízilabda szövetségi elnökként, hogy aztán - mint lapunk beszámolt róla – magának is több mint 200 ezres havi fizetést hagyhasson jóvá.

Több dologban is korlátozhatják Szekó utódját

A városi jegyző, Kovács Mirella arra is kitért, hogy a városi önkormányzati rendeleteket – napokkal a választások előtt – felül kell vizsgálni, és módosítani kell a város szervezeti és működési szabályzatát. Azt is megmagyarázza, hogy miért: „... hogy a különböző kulcsfontosságú pozíciókban bekövetkezett, vagy a 2019 október 13-i helyhatósági választások eredményeképpen bekövetkező személyi változások ellenére biztosítva legyen” az önkormányzat és a hivatal zavartalan működése. A zavartalan működést hivatott szolgálni az előterjesztés szerint, hogy a jegyző saját pozíciójának betöltésére fogadtatna el változásokat. Eddig ugyanis a jogszabályoknak megfelelően a jegyzőt vagy az azt helyettesítő személyt a pozíció végleges betöltéséig szóló pályázati átmeneti időszakban a polgármester bízta meg. Most azonban a képviselő-testülethez telepítené át az ideiglenes jegyzői feladatokra történő megbízás jogkörét, éppen hat hónapig. Magyarán, hiába választhatnák meg Mohácson a kihívó nélkül maradt szocialista jelöltet, Csorbai Ferencet, ő nem meneszthetné fél évig a jegyzőt. Szerdán egy másik, lényeges pontot is módosíthat a fideszes többségű mohácsi képviselő-testület:

míg Szekó József korábban a város honlapján is megtalálható SZMSZ szerint közbeszerzéseknél 15 millió, illetve építési beruházásoknál 25 millió alatt, közbeszerzésen kívül pedig 150 millió forintig önállóan döntött. Az új szabály szerint ez a polgármesteri döntési összeg a jövőben 0, azaz nulla forint lesz.

mutat rá a lap. Tehát, Csorbai gyakorlatilag „pénzügyi felügyelet” alá kerülne; a kisebb összegeknél az egyik fideszes vezetésű bizottság, nagyobb összegeknél a testület fog dönteni, pár apró-cseprő kivételtől eltekintve.