Borkai-ügy: családban marad

Feltűnően segítőkésznek mutatkoznak Borkai Zsolt gyerekeivel azok, a szexvideóban is látható férfiak, akik profitálhattak a polgármester barátságából.



Egyre messzebb érnek a Borkai-ügy szálai: a szexparti csak a „jéghegy csúcsa”, a feltáruló szövevényes kapcsolati háló alapján ugyanis a polgármesterhez közel állók sora járt nagyon jól vitatható módon. Ezt a céghálót vizsgálva vette észre lapunk, hogy a városvezető lánya, Borkai Petra rendezvényszervező vállalkozása, az IDEAS Boutique Events részt vett például 2017-ben a közpénz százmilliókból rendezett győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) munkálataiban. A vállalkozás referenciái között feltüntették ugyanis a rendezvény polgármesteri fogadását. A cég Facebook-oldalának tanúsága szerint más önkormányzati rendezvényeket is szerveztek, igaz, mérsékelt sikerrel, mert a társaság az utóbbi három évet veszteséggel zárta. Anyagilag jobban járt testvére, Borkai Ádám, aki különös módon tett szert három év alatt összesen legalább 40 milliós fizetésre, apja barátja, a szexvideóban is feltűnő, kétes győri földügyleteken gazdagodott Rákosfalvy Zoltánnak köszönhetően. A szexvideón feltűnő – győri földügyleteken is gyarapodott – Rákosfalvy Zoltán ügyvédhez köthető Akonia Ingatlanforgalmazó Kft. évek óta havi egymilliós fizetést utalt át a polgármester 24 éves fiának ügyvezetői fizetésként – szúrta ki a Válasz Online. A gáláns bért még különösebbé teszi az, hogy a cégnek az utóbbi években nem volt árbevétele. Rákosfalvy egyébként már korábban megláthatta az üzleti tehetséget a polgármester fiában, mert Borkai Ádám 2015-ben ügyvezető és tulajdonos volt Rákosfalvy azóta már végelszámolás alá került cégében, az Eurosistra Kft.-ben.

Itt érdemes felidézni: ahogyan azt a HVG évekkel ezelőtt feltárta, Borkai barátja, Rákosfalvy 2011-ben gyors termőföld-felvásárlásba kezdett azon a környéken, ahol az Audi bővíteni akart. Nem sokkal később az ügyvéd által felvásárolt termőföldet ipari parkká minősítették, amivel a terület értéke ugrásszerűen megnőtt. A milliárdos haszon egy luxemburgi off-shore cégnél landolt, melyből az ismeretlen tulajdonosok évente 150-400 millió közötti osztalékot vettek ki. Sokáig nem lehetett hivatalosan tudni, hogy ki állhat az off-shore cég mögött, ám a hvg.hu megírta: a napokban előkerült egy 2014-es luxemburgi irat, amiben szerint Rákosfalvy Zoltán A-osztályú igazgatói kinevezését rögzítették. Az adriai orgiáról készült egyik videón – ruhában – feltűnik Győr ismert, vezető vendéglátósává lett Szabó Ervin is. Borkai lánya 2014-ben megvette Szabótól a Királysarok Kft. nevű céget. Bár a mozgó éttermi szolgáltatással foglalkozó vállalkozás a polgármester lánya nevén van, a cég bejelentett címe Szabó Ervin lovászpatonai lakhelye, a cég fióktelepe Szabó fő érdekeltségének számító főtéri Pálffy Étterem egyik raktárhelyisége, illetve a cég értesítési címe is az étterem e-mail címe. Szabó sem járhatott rosszul a polgármesteri ismertséggel: mint arról az Index is beszámolt, 2017-ben Szabó Ervin cége, a Diákolimpia 2017 Kft. – a vesztes ajánlatnál négyszer drágábban – 896 millió forintért nyerte el két évvel ezelőtt a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál étkeztetési feladatait.