Három diák ki akarta rúgatni a tanárt, provokálták és lökdösték, de végül a diákokat rúgták ki

Sőt, a rendőrség csoportos garázdaság gyanújával kihallgatta és őrizetbe is vette őket.

Napok óta terjed az interneten három diákról és egy tanárról az a videó, amelyen az látszik, majd gyerekek körbevesznek és lökdösnek egy felnőtt férfit. Eközben alpárian beszélnek hozzá, taszigálják, a tanár pedig egy derékszögű vonalzót tart maga előtt. A Blikk szerint a meg nem nevezett iskola hírzárlatot rendelt el, de a lap azt írja, hogy három tinédzsert azonnali hatállyal kirúgták az iskolából. Információik alapján a tanár csak szeptemberben kezdett az iskolában, hegesztéselméletet tanított.

A diákok úgy tudták, hogy az előző helyéről a tanárt azért bocsátották el, mert megütött valakit, és amiatt kezdték provokálni, hogy saját iskolájukból is kirúgassák, mondta a lapnak egy osztálytárs. Először papírgalacsinnal dobálták, majd miután egyiküknek intőt adott, megtámadták, és le is köpték a tanárt. A tanár, miután lecsengeni látszott a helyzet, a videó alapján azt mondta a három közül az egyik diáknak, hogy javíthat, mire az kioktatta tanárát, hogy majd akkor javít, ha ő szeretne. A Blikknek az egyik gyanúsított édesanyja is megszólalt, azt mondta, a fiúknak elegük lett a tanárból, szerintük bántotta őket, de akkor is elfogadhatatlan, amit tettek, és szeretnének a tanártól bocsánatot kérni.