Már a riválisoktól is függ a továbbjutás, ha kikap Splitben a magyar válogatott

A realitás, a papírforma és az erőviszonyok mind abba az irányba mutatnak, hogy teljesen esélytelen a vb-döntős ellen a magyar válogatott. Vagy épp ez az előnye?

Eljött a pillanat, amikor már tényleg nem számít az állami ajnározás, a tények és történések kedvező színre festése, feketén fehéren elválik a tüdő a májtól: ha csütörtök este kikap a magyar labdarúgó válogatott Splitben, akkor alighanem vége a dalnak, mert onnantól már nem csak a magyar válogatott utolsó csoportmeccsétől, hanem a riválisoktól is függ a továbbjutás. Ergo jelentősen csökken az esély, hogy 2020-ban a nagyszerű új Puskás Ferenc-stadionban játszhasson Eb-csoportmeccset a válogatott. Ez amúgy nagyon benne van a pakliban, de előre nyilván nem akarja senki temetni a magyar válogatottat. Mindazonáltal a foci nem az a hely, ahol sokáig lehet sumákolni, előbb vagy utóbb, de kijönnek a különbségek.

Márpedig ezek mérhetetlenül jelentősek. Zágráb 344 kilométerre van Budapesttől, fociban azonban fényévnél nagyobb a távolság: pedig arrafelé az állam valahogy nem öl százmilliárdokat az infrastruktúrába, üres stadionokba, terméketlen akadémiákba, mégis működik a rendszer. Mit működik? Szárnyal! És tényleg nem arról van szó, hogy két kissrácból „véletlenül” világsztár lett (Luka Modric – Real Madrid, Ivan Rakitic – Barcelona), hanem arról: a mai horvát válogatott bővebb keretében az összes topbajnokságból akad játékos. Tényleg nem a teljesség igényével, csak néhányan a névsorból: Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Internazionale), Ivan Perisic (Bayern München), Lovre Kalinic (Aston Villa).

Ezzel a névsorral a magyar válogatott köszönő viszonyban sincs. Ehhez képest a márciusi budapesti első meccsen csodák csodájára Szalai és Pátkai góljával sikerült megverni őket (2-1), ami a világbajnoki döntős csapat ellen egészen szürreális eredménynek minősíthető. Tulajdonképpen ebben bízhat egyedül Marco Rossi szövetségi kapitány. Hogy a horvátok most is csak kényelmeskedve focizgatnak, és nem fociznak!

A magyar kapitány szerint válogatottja a csütörtöki Európa-bajnoki selejtezőn sem fog változtatni eddigi stílusán, és igyekszik a saját játékát játszani. „Várható, hogy nem mi fogunk irányítani, ugyanakkor arra sem játszhatunk csak, hogy ne kapjunk gólt. Nem változtatunk a stílusunkon, és a futballról alkotott elképzelésünkön. Hátul óvatosnak kell lennünk, és nagyon oda kell figyelnünk a részletekre. Készen állunk a horvátok elleni csatára” – fogalmazott az olasz szakember Ferihegyen, az elutazás előtt tartott sajtótájékoztatóján.

A válogatott és az ő helyzetét is nehezíti, hogy sérülések és eltiltások miatt alapemberek estek ki a csapatból. Nagy Ádám és Baráth Botond eltiltása miatt nem lehet ott a mérkőzésen, míg Szoboszlai Dominik és Pátkai Máté pedig sérülés miatt.

„A stratégia kidolgozásakor figyelembe kell vennünk, hogy ki az ellenfél és hol áll hozzánk képest. A vb-ezüstérmes horvátok ellen nem készülhetünk arra, hogy dominálni fogunk és mi játsszuk a futballt. De ez nem jelenti azt, hogy megváltozik a hozzáállásunk. Ugyanazon elvek menték akarunk futballozni, mint eddig.”

Rossi hozzátette, hogy kedden két edzése volt a válogatottnak, melyeken a horvátok elleni taktikát gyakorolták. Azt is elmondta, hogy ez a rövid idő nem a legideálisabb a felkészülésre, de más csapatoknak sincs több idejük.

Az indulás előtti sajtótájékoztatón Vida Máté elmondta, három évvel ezelőtt lépett utoljára pályára az A-válogatottban. A szlovákiai Dunaszerdahely középpályása megerősítette: a csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy bravúrt érjen el Horvátországban és pontszerzéssel zárja a találkozót. „Nagyon örültem, hogy meghívtak a válogatottba, egyáltalán nem ront az örömömön, hogy ehhez egy sérüléshullámra is szükség volt. Úgy érzem, rászolgáltam a meghívóra, de most nem az én személyem a fontos, hanem a csapat sikere. Nehéz dolgunk lesz Splitben, kulcsfontosságú, hogy szűken védekezzünk, lezárjuk a területeket, és ne hagyjunk kibontakozni a horvátokat. Ellenfelünknél világsztárok futballoznak, akik elsősorban támadásban rendkívül erősek. Minden bizonnyal jóval többet lesz náluk a labda, de bármennyire is nehéz feladat, megpróbálunk pontot szerezni a mérkőzésen” – fogalmazott Vida Máté.