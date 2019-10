Horvát-magyar: Dalicnak a bőség miatt fájhat a feje

Példátlan rendőri és biztonsági intézkedéseket hoztak Splitben, ahol a horvát labdarúgó-válogatott csütörtökön Magyarországgal mérkőzik meg.

Csakúgy mint a magyar labdarúgó-válogatott, a horvát nemzeti együttes is megkezdte közös felkészülését a felek csütörtök esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésére. A játékosok Splitben találkoztak, az első edzést pedig a közeli Omisban tartották. Az első tréningről hiányzott a Fiorentina középpályása, Milan Badelj, illetve az Inter középpályása, Marcelo Brozovic, aki fia, Rafael születése miatt kapott kimenőt. Mindketten később csatlakoztak a kerethez.



„Senki sem számolt be egészségügyi problémáról, ami nagy segítség számunkra, ugyanis még öt-hat pontra szükségünk van, hogy kijussunk a 2020-as Európa-bajnokságra” – mondta Zlatko Dalic szövetségi kapitány.

„Kényelmetlen, hogy Magyarországon 2-1-re kikaptunk, ezúttal javítanunk kell, hogy a helyzetünk ne függjön a csoport többi eredményétől. A magyar magabiztos és motivált válogatott, de ha képesek vagyunk megismételni a Szlovákiában mutatott játékunkat, akkor nem lehet semmi gondunk” – tette hozzá Dalic, aki újra számíthat Ivan Rakitic és Mateo Kovacic játékára. A Barcelona és a Chelsea középpályása ugyanis a múlt hónapban nem állt rendelkezésére a szlovákok és az azeriek elleni mérkőzésen.

Dalic a spliti mérkőzés kapcsán elmondta, elképesztő atmoszféra fogadja majd válogatottját, melyet az is jelez, hogy a 35 ezer jegy egy nap alatt elfogyott. A zágrábi sportnapilap, a Sportske Novosti beszámolója szerint közel 1500 magyar drukker váltott jegyet az összecsapásra, így a vendég szektorban is telt ház várható.

„Számítunk a közönség támogatására ezen a várhatóan érdekes mérkőzésen, amelyen reményeink szerint horvát siker születik” – zárta szavait Dalic.

Az összecsapás helyszíne ugyanakkor pikánsak mondható, legutóbb 2015-ben játszott ott a horvát válogatott. Az Olaszország elleni Eb-selejtező előtt valakik – állítólag a Hajduk Split fanatikusai – bejutottak a Poljud stadionba, s horogkeresztet festettek a játéktérre. A tiltott önkényuralmi jelképet valószínűleg valamilyen kémiai anyag segítségével vitték fel, mivel az csak akkor kezdett látszani, amikor a reflektorok felhevítették a zöld gyepet. Ezzel mindenesetre elérték, hogy az európai szövetség egy pontot levonjon a válogatottól.

A Hajduk Split évek óta nagyon rossz viszonyt ápol a horvát szövetséggel, azzal vádolva az ország futballvezetését, hogy szemérmetlenül támogatja a Dinamót minden más horvát csapattal szemben. Zdravko Mamić, a zágrábi klub egykori elnöke eközben több mint tizenöt millió eurót sikkasztott el, ezért tavaly hat és féléves börtönbüntetést kapott. A rendkívül befolyásos üzletember ugyanakkor időközben Boszniába menekült, ahonnan annak ellenére nem tért haza, hogy van kiadatás a két ország között. Mamićot időközben megpróbálták megölni, 2017 augusztusában ismeretlenek lőttek rá.

Zlatko Dalic

Juraj Vrdoljak az egyik legolvasottabb horvát sportoldal, a Telesport szakírója szerint a szurkolók egy tömege évek óta bojkottálja a válogatottat, mert képtelenek azonosulni azokkal a játékosokkal, akik részei a korrupt rendszernek, és ezzel szégyent hoznak a nemzetre.

Annak a döntésnek, hogy négy év múltával újra válogatott meccset rendeznek Splitben tehát sportpolitikai üzenete is van. A gesztus ellenére a Hajduk viszont tartja a távolságot, a klub nem kíván részt vállalni a biztonsági intézkedésekből, mi több, az egyesület az első csapattól az utánpótlásig bezárólag átmenetileg Brac szigetére költözött, az alkalmazottak pedig háromnapos szabadságot kaptak.



A szövetség a bárminemű balhét megelőzvén már hétfőn lezáratta a stadion környékét, ahol a szurkolóknak várhatóan több ellenőrzőponton kell majd áthaladniuk. Rendőrök százai teljesítenek szolgálatot a stadion közelében: drónokkal, helikopterekkel is pásztázzak a környéket, a biztonsági intézkedések összköltsége elérheti az 500 ezer eurót.

A stadion területén 500 főből álló biztonsági személyzet ügyel majd a rendre – amely szinte példátlan Horvátországban –, ugyanakkor a rendőri jelenlét az objektumban minimális lesz, nem úgy az arénán kívül. A fokozott készültség hátterében politikai ok is áll, ugyanis a teljes horvát felső vezetés jelen lesz a mérkőzésen, ahová Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is várják.