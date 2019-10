A Gozsdu Udvarban megint bőrszíne miatt nem engedtek be egy vendéget az egyik szórakozóhelyre

"A főnök utasítása alapján egyetlen fekete embert sem áll módjukban beengedni az este folyamán" - írta a sértett barátja Facebookon.

Egy október 5-i, szombat esti – meghiúsult – buliról szóló bejegyzés kezdett a héten terjedni a Facebookon - írja az Index . A poszt írója szerint nem engedték be kongói származású barátját a Gozsdu Udvarban található, 4Bro Downtown nevű zenés szórakozóhelyre. A leírás alapján egy rövid párbeszéd után kiderült, hogy a főnök utasítása alapján sajnos egyetlen fekete embert sem áll módjukban beengedni az este folyamán, mert az előző este egy fekete férfi követett el testi sértést egy fiatal fiún, "így nem engedhetik meg, hogy ide feketék bejöjjenek". Azonban a vendégek még a panaszkönyvbe sem írhattak bele, mert az bent volt a szórakozóhelyen, ahova őket nem engedték be. Az Index megkereste az érintett szórakozóhelyet, a 4bro Downtown tulajdonosi köre megdöbbenésének ad hangot, hogy egy ilyen eset a helyen megtörténhetett. A lap szerint azt ugyanakkor nem tagadták, hogy szoktak élni a közönség korlátozásának lehetőségével, de ezt az eset ezzel együtt is hibának tartják, amiért elnézést kérnek. "Mivel az adott éjszaka nem voltunk jelen, így csak feltételezni tudjuk, hogy egy személyes túlkapásról, hibáról, esetleg a kolléga félreértéséről lehet szó, egy előző napi incidenst követően. Természetesen minden szükséges intézkedést megtettünk, hogy a jövőben többet ilyen ne fordulhasson elő" – jelentették ki. A Gozsdu Udvar azonban nem válaszolt az Index kérdéseire. A lap megjegyzi: pedig a Gozsduban finoman szólva sem ez az első hasonló eset. 2017-ben romák tettek bejelentést az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál diszkrimináció miatt. 2018-ban hangfelvételt hoztak nyilvánosságra arról, hogy romákat nem engedtek be egy helyre, amely eset miatt végül az Egyenlő Bánásmód Hatóság érzékenyítő tréningre kötelezte a biztonsági őröket. Idén januárban pedig többen állították, hogy a Gozsduban dolgozó kidobók véresre verték őket, aztán kiderült, korábban is volt már balhé ugyanitt. Az egyik áldozat komoly műtéten esett át a verés miatt.