A közmédia szerint nem léteznek ellenzéki jelöltek – ha mégis lefilmeznek egyet, akkor az pont migránsokat akar betelepíteni

A 444 öt vidéki város fideszes és ellenzéki politikusainak megjelenését nyálazta végig a kampányidőszak alatt.

A közmédia nyugodt szívvel járhatna el ugyanúgy a saját híradójával, ahogy tette azt a TV2 a Tényekkel, ahol a propagandagépezet hatékonyabb működésének érdekében a szerkesztőség központi elérhetősége helyett a Fidesz vonatkozó elérhetőségét adták meg. Mondjuk ezt csupán azért, mert a 444 ma hosszú cikkben elemezte öt, az önkormányzati választások szempontjából érdekes vidéki város fideszes és ellenzéki politikusainak megjelenését a közmédia híradóiban. Az elemzés július 31. és október 5. közötti híradókról szól, tehát a választási kampány két hónapos időszakáról. A kapott eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen eddig is köztudott volt, hogy főként a kormánypárt szócsöveként működik az állami média, aminek éppen hogy pártatlannak kellene lennie. A lap felhívja rá a figyelmet: eközben a Fidesz politikusai azt hazudják, hogy a közmédia nem elfogult, még a feltételezést is kikérik maguknak, végső érvként pedig általában azzal jönnek elő, hogy a médiahatóság tagjai – akik közé csak a Fidesz által támogatott jelöltek kerülhetnek be – éberen őrködnek a médiatörvény betartásán, amely előírja, hogy a kampányok idején a közmédiában minden pártnak egyenlő megszólalási lehetőséget kell kapnia. Aztán valahogy mégsem születnek a közmédiával szemben elmarasztaló döntések. Klasszikus 22-es csapdája. Na de lássuk a 444 által vizsgált városokat: