Orbán ismét Rómába utazik, majd Macronnal találkozik Párizsban

"A választási csalásra reális a kockázat" - alternatív szavazatszámláló rendszerrel is készülnek vasárnapra.

Van körülbelül ezer szavazó Soroksáron, aki megtiltotta a Fővárosi Választási Irodának, hogy a polgármesterjelöltek kampány céljára kikérhessék az adataikat - hangzott el sajtótájékoztatón szerdán. A Nemzeti Választási Iroda mellett hárman nyilatkoztak: a jobbikos Bereczki Miklós, XXIII. kerületi közös jelölt, Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője, illetve Litresits András, a szocialisták NVB-s delegáltja - ő azt is elmondta, hogy a fent említett ezer ember a soroksári szavazók 5,6 százaléka. Ez jóval magasabb arány, mint bármelyik másik fővárosi kerületben: máshol átlagosan 1,2-1,6 százaléknyi választó él azzal a jogával, hogy rejtve maradhasson. Az ellenzék így azt gyanítja:



Komoly információk vannak arról, hogy összefüggés van a fiktív lakcímbejelentések és azok száma között, akik letiltották adataik kiadását - nyilatkozta Bereczki. A szavazatvásárlásnak és szervezett szavaztatásnak sajnálatos hagyománya van a kerületben, részletezték a sajtótájékoztatón, emlékeztetve egy öt évvel ezelőtti esetre, amikor egy panzióról derült ki, hogy oda rengeteg embert jelentettek be, akik nem élnek Soroksáron.



Míg akár a börtönökben is törvény szabja meg, hogy hányan élhetnek egy adott nagyságú területen, az már nincs meghatározva, hogy egy lakásba hány főt lehet bejelentkeztetni - sajnálkozott Litresits. Egyúttal pedig felhívta a figyelmet arra:



A jegyzőknek vasárnapig még van ideje kivizsgálni azt, ha valahová gyanúsan sokan jelentkeztek be, mondta. Bereczki pedig kijelentette: 250 ezer forintos jutalmat ajánlanak annak, aki olyan bizonyítékot tud mutatni a választási csalásról, ami bíróság előtt is megállja a helyét.



Alternatív szavazatszámláló rendszerrel készül az ellenzék

Reális a kockázat a választási csalásra - mondta Kunhalmi Ágnes a sajtótájékoztatón. A fideszesek erre újra meg újra kísérletet is tesznek, folytatta, emlékeztetve a választási informatikai rendszer összeomlására, ismeretlen szervezetek varázslatosan gyors és sikeres jelöltállításaira, kamupártokkal elvitt szavazatokra és más zavaros, részleteiben azóta is homályos esetekre. Felhozta Záhony példáját is, ahol 50 négyzetméteres lakásokban papíron 100-150 ember lakik.

Mindezek miatt az ellenzék alternatív szavazatszámláló rendszert talált ki: urnazárás után a szavazóköri delegáltak és kampányfőnökök leadják számunkra is a jegyzőkönyveket, még mielőtt azok a központi nyilvántartásba kerülnének, hogy aztán össze lehessen hasonlítani az azokban lévő számokat a hivatalos végeredménnyel.



Borkai Zsolt győri fideszes polgármester egyre kínosabb botrányára is kitért Kunhalmi. Borkai szégyent hozott a nemzetre, ráadásul egy olyan hálózatot tarthat fenn, amely elsíbolja a közpénzt - idézi szavait az MTI. Sürgette, hogy Borkai Zsolt mondjon le olimpiai járadékáról, illetve hogy a hatóságok indítsanak vizsgálatot. "Mindannyian elképedve látjuk Borkainak a fenekét" - fogalmazott. Szerinte a jelenség egyenlő a Fidesszel: ezt csinálják a fideszesek, "csak nem mindegyiknek látjuk a fenekét".