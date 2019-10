Karácsony küzdeni fog azért, hogy a kórházak visszakerüljenek a fővárosi önkormányzathoz

Karácsony Gergely azt ígéri, hogy főpolgármesterként – a fővárosi önkormányzattal és kerületekkel közösen – olyan rendszert hoz létre, amelynek az egyik legfontosabb feladata a budapesti egészségügy talpra állítása lesz. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt egy, a Péterffy Sándor utcai kórház előtt tartott szerdai sajtótájékoztatón arra kérte a választókat, tegyék fel a kérdést, van-e a fontosabb érték az emberi életnél. Felhívta a figyelmet: az önkormányzati választáson a szavazók arról is döntenek, hogy mire fordítsák az adófizetők pénzét, stadionokra vagy kórházakra. A fővárosi kórházak államosítása után egyre kevesebb pénz jut ezekre az intézményekre, miközben Budapesten már eddig is sok száz milliárd forintot költöttek látványsport-beruházásokra, és a kormány továbbra is építi a meg nem pályázott olimpiához szükséges sportlétesítményeket – fogalmazott a politikus. Karácsony Gergely rámutatott, hogy a budapesti főpolgármester minden olyan állami beruházást megvétózhat, ami véleménye szerint nem szolgálja a fővárosiak érdekeit. A főváros érdekeit vajon szolgálja, hogy kézilabda- vagy atlétikai csarnok épüljön, amíg a kórházak rossz állapotban vannak? – tette fel a kérdést. A zuglói politikus elmondta: küzdeni akar azért, hogy a kórházak visszakerüljenek a fővárosi önkormányzathoz. A járóbeteg és a háziorvosi ellátást nagyrészt még mindig a kerületek tartják fent – emelte ki. Emlékeztetett programjának arra a részére, hogy a fővárosi önkormányzat koordinátorként segíti majd a kerületek munkáját és elindítja azokat a „ma még nagyon-nagyon szórványos” szűrőprogramokat, amelyek lehetővé teszik, hogy senkinek ne kelljen olyan betegségben meghalnia, ami korai észleléssel megelőzhető lenne. Kálmán Olga, volt DK-s támogatású főpolgármester-jelölt azt mondta, a Péterffy Sándor utcai kórházról egyre aggasztóbb és szomorúbb hírek jelentek meg a sajtóban. Saját és politikustársai nevében arra szólította fel a kormányt, hogy minél rövidebb idő alatt újítsák fel az intézményt. Niedermüller Péter VII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt úgy fogalmazott: a kórház állapota évről-évre romlik a benne dolgozó orvosoknak és ápolóknak pedig egyre rosszabb körülmények között kell végezniük a munkájukat. A kerületet irányító fideszes önkormányzat semmit sem tett annak érdekében, hogy javuljanak az állapotok – jelentette ki. Soproni Tamás VI. kerületi polgármesterjelölt egy korábbi, Komáromi Zoltánnal, a DK egészségügyi szakpolitikusával folytatott beszélgetésére hivatkozva közölte, hogy a terézvárosi háziorvosi praxisok jelentős részét nyugdíjas orvosok töltik be. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy az EU-n belül a magyar kormány költ GDP-arányosan a legkevesebbet az egészségügyre, és közben évente 46 ezer ember hal bele gyógyítható és megelőzhető betegségekbe. Ahelyett, hogy a kormány elismerné a katasztrofális állapotot, „kirendeli a hűbéreseit, mint itt most a Péterffy Sándor utcai kórház igazgatóját, megfenyegetni minket” – fogalmazott. Azt mondta, hogy a tájékoztató előtt hárman próbálták elzavarni őket az épület elől. Kerületi és fővárosi szinten is lehet tenni az egészségügy javításáért, a kerületek is képesek eszközöket beszerezni és segíteni az egészségügyi dolgozókon – jelentette ki a frakcióvezető.



Karácsony Gergelyt kérdezték arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden, Miskolcon azt mondta, hogy ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveket akkor „Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni”. A főpolgármester-jelölt azt felelte, hogy „nagyjából 30 évvel ezelőtt Grósz Károly és az MSZMP politikusai mondtak ilyen mondatokat”. Az ellenzéki politikus mindenkinek azt javasolta, hogy menjen be egy állami fenntartású kórházba és tegye fel magának a kérdést, valóban a nyerő oldalon áll-e, amikor a Fidesz politikáját támogatja. Budapestnek nincs veszítenivalója, mert a kormány a fővárost túladóztatta, kirabolta, elvette az iskoláit, a kórházait, a Városligetét. Budapest akkor fog a győztes oldalra állni, ha olyan politikusokat választ, akik nem a Fidesz központi akaratát, hanem a fővárosiakat képviselik – érvelt. Más témában kérdezték azokról, a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott képi és hangfelvételekről, amelyeken Lackner Csaba ellenzéki kispesti önkormányzati képviselő közpénzek ellopásáról, önkormányzati pénzek visszaosztásáról beszélt. Karácsony azt felelte, továbbra is hisz Gajda Péter kispesti polgármesternek, aki azt állította, nem ismeri fel a felvételeken a politikust. „Ezzel szemben Borkai Zsoltot én is ismerem és világosan felismertem azokon a felvételeken, ahol olyan emberek társaságában tölti az időt, hogy ilyen diplomatikusan fogalmazzak, akik nyilvánvaló, hogy a fideszes politikusok döntéseinek megfelelően lettek milliárdosok” – mondta. Azóta kiderült, hogy ezek az emberek számos más módon is támogatták a győri polgármester családját – tette hozzá.