Magyar vétó miatt várta némán az unió Erdogan offenzíváját

Johnson és Varadkar várhatóan csütörtökön találkozik Dublinban. Ha vasárnapig nem következik be áttörés, Boris Johnson akár le is mondhatja részvételét az EU-csúcson, és felgyorsíthatja az alku nélküli kilépés előkészítését.

A közeli napok brit-ír csúcstalálkozója billentheti a mérleg nyelvét az Egyesült Királyságnak az EU-ból való rendezett, illetve megállapodás nélküli kilépése felé. Elemzők szerint a 2016 júniusi brit népszavazás óta nem tűnt olyan kilátástalannak a helyzet, mint szerdán, miután holtpontra jutott a megegyezés ügye, és már csak 9 nap volt hátra a brüsszeli EU-csúcstól, illetve 22 a Boris Johnson kormányfő által megváltoztathatatlannak tekintett október 31-i kilépési határidőtől. A Downing Streetnek hatalmas csalódást okozott „BoJo” előző napi félórás telefonbeszélgetése Angela Merkellel. A német kancellár nem volt hajlandó elfogadni, hogy az egész Egyesült Királyság, beleértve Észak-Írországot, kilépjen a vámunióból. Az EU egyik meghatározó alakjának az elutasítása után lényegében lehetetlennek látszik, hogy dűlőre jussanak. Nem segített Donald Tusk, az Európa Tanács távozó elnöke sem, aki Twitter-üzenetében azzal vádolta meg Boris Johnsont, hogy „ostoba felelősségáthárító játszmába kezdett”. Londoni tárgyalásai után nem tartotta működőképesnek a brit kormány elképzeléseit David Sassoli, az Európai Parlamenúj elnöke sem.

Boris Johnson utolsó reménysége Leo Varadkar ír kormányfő, a „taoiseach”, aki talán közvetíthet az EU és az Egyesült Királyság között, annak ellenére, hogy ő korábban elhárította a segítségnyújtást. Johnson és Varadkar várhatóan csütörtökön találkozik Dublinban. Ha vasárnapig nem következik be áttörés, Boris Johnson akár le is mondhatja részvételét az EU-csúcson, és felgyorsíthatja az alku nélküli kilépés előkészítését. Erre természetesen a londoni parlament sebtében hozott törvényének szellemében nincs joga, ugyanakkor bizonyos értelemben kötik őt saját hangzatos kijelentései, miszerint „ha törik, ha szakad”, megtörténik az október 31-i távozás. Hétfőig törvényhozási szünet van . Annak lejártával II. Erzsébet a parlament két háza előtt felolvassa a következő év kormányzati törvényalkotási programját, amit azonban azután szinte bizonyosan leszavaznak a képviselők. Ahogy erre a The Daily Telegraph utal, ez utoljára 1924-ben fordult elő. Normális időkben ilyenkor parlamenti választást írnának ki, de a képviselők eddig kétszer tagadták meg az ehhez szükséges kétharmados többséget. Aminek várhatóan nem tesznek keresztbe a képviselők, az a kormány szerdán közzétett terve, miszerint rendkívüli szombati parlamenti ülésnapra kerül sor a Brexit ügyében október 19-én – az EU-csúcsot követő napon, amikor is Johnsonnak hosszabbítást kérve kellene megalázkodnia az unió előtt.